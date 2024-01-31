Kurum\'un "130 bin canımız gitmiş" çıkışı ortalığı karıştırdı! 6 Şubat iddiaları gelince sözlerine açıklık getirdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında beklenen İstanbul depreminin etkisinin, 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini geçeceğini söyledi. Kurum'un yayın sırasında sarf ettiği "130 bin canımız gitmiş" cümlesi ise izleyenlerin kafasını karıştırdı.
6 Şubat depremleri için ölü sayısını 50 bin civarı açıklayan resmi makamların aksine 130 bin rakamını kullanan Kurum'un sözleri çeşitli iddialara neden olurken, konu bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.
Murat Kurum'un açıklamasının ardından program sunucusu gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Işık, Kurum'un verdiği rakamın Türkiye'de bu zamana kadar olan depremlerde hayatını kaybeden toplam vatandaşları kastettiğini ifade etti.
Işık paylaşımında şunları söyledi; "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi."
Öte yandan İBB Başkan adayı Murat Kurum da X hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kurum, "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler" ifadelerini kullandı.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen Pişkin, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, "İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Eskişehir" tartışmasında kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vererek, "Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. "Birisi Sayın Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben kavga etmeyeceğim. 'Saray geçmişte birlikte olduklarımızı karşımıza çıkarıyor' derken Eskişehir'de İYİ Parti'den seçilip, AK Parti'ye geçen irade hırsızına laf ediyorum." dedi.
Son Dakika › Politika › Kurum'un '130 bin canımız gitmiş' çıkışı ortalığı karıştırdı! 6 Şubat iddiaları gelince sözlerine açıklık getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?