Kuzey Kore: Ukrayna Krizi ABD'nin Suçudur - Son Dakika
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Politika

Kuzey Kore: Ukrayna Krizi ABD'nin Suçudur

Kuzey Kore, Ukrayna savaşının uzamasını ABD ve Batı'nın politikalarına bağlıyor ve kınadı.

19.12.2024 03:32
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna savaşının ABD ve Batı'nın "maceracı askeri politikaları" nedeniyle uzadığı belirtilerek, "Düşmanların Kuzey Kore- Rusya ilişkilerine yönelik çılgınca tepkileri, egemen devletler arasındaki güçlendirilmiş işbirliğinin ABD ve Batı'nın kötü niyetli yayılma politikasını caydırmada ve küresel barış ve güvenliği savunmak için vazgeçilmez olan güç dengesini sağlamada çok etkili olduğunu kanıtlamaktadır" denildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke ile AB'nin Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan askeri işbirliğini kınamasına Pyongyang'dan tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin "Kuzey Kore üzerinde uluslararası bir yaptırım ve baskı atmosferi yaratmaya çalıştığı" belirtilerek, "ABD ve ona bağlı güçlerin düşmanca eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğin temelini sarsan ciddi bir tehdit oluşturduğu" kaydedildi. Pyongyang'ın, diğer ülkelerin egemenliğini ve bağımsızlığını göz ardı eden ABD ve müttefiklerini "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

"Ukrayna savaşının uzamasının sorumlusu ABD ve Batı"

Ukrayna savaşına da değinilen açıklamada, "Ukrayna savaşı uzamış, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu daha istikrarsız hale gelmiştir. Bunun nedeni, ABD ve Batı'nın istikrarsızlaştırıcı, hegemonya odaklı ve maceracı askeri politikalarında ve ittifak arayışlarında ısrar eden yanlış davranışlarıdır" ifadelerine yer verildi.

Görevden ayrılmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine atıfta bulunulan açıklamada "Tarih sahnesinden utanç içinde ayrılan ABD yönetiminin diplomatik mirasından kimin kazançlı çıktığını ve kimin zarar gördüğünü dikkate almak gerekir" ifadeleri kullanıldı.

"ABD ve müttefikleri dünyada istikrarsızlığa neden oluyor"

ABD ve müttefiklerinin "gayrimeşru" ve "çirkin" jeopolitik hırsları uğruna dünyanın farklı bölgelerinde istikrarsızlık ve karışıklığa neden olduğu savunulan açıklamada, bunun da Kuzey Kore'yi "ulusal güvenliğini ve küresel barışı güvence altına almaya mecbur bıraktığı" vurgulandı. Bu nedenle Pyongyang ve Moskova arasındaki artan işbirliğinin meşru bir hak olduğu savunulan açıklamada, "Düşmanların Kuzey Kore - Rusya ilişkilerine yönelik çılgınca tepkileri, egemen devletler arasındaki güçlendirilmiş işbirliğinin ABD ve Batı'nın kötü niyetli yayılma politikasını caydırmada ve küresel barış ve güvenliği savunmak için vazgeçilmez olan güç dengesini sağlamada çok etkili olduğunu kanıtlamaktadır" denildi.

"Mevcut politikalar sadece soruna neden olur"

ABD'nin mevcut politikalarına devam etmesi halinde Kuzey Kore ile ilişkilerinde sadece "tekrarlanan başarısızlıklar" ve "yeni sorunlarla" karşılaşacağı ifade edilen açıklamada, "ABD'ye körü körüne bağlı ve ülkeler arası ilişkilerde en temel nezaket kurallarından bile habersiz olan bazı Batılı ülkelerin uygunsuz davranışları, Kuzey Kore tarafından asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kore'nin egemen bir devlet olduğu hatırlatılan açıklamada, "Meşru haklarımızı kararlılıkla koruyacak, bu hakları hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanmayı sürdürecek ve bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin korunması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz" denildi.

10 ülke ve AB Kuzey Kore'yi kınama açıklaması yapmıştı

ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin dışişleri bakanları ile AB yüksek temsilcisi tarafından yapılan ortak açıklamada Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliğine tepki gösterilmişti. "Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya konuşlandırılması da dahil olmak üzere, Kuzey Kore - Rusya arasındaki artan askeri işbirliğini şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada Moskova ve Pyongyang'a savaşı sona erdirme çağrısı yapılmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuzey Kore: Ukrayna Krizi ABD'nin Suçudur - Son Dakika

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