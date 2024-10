Lübnan\'dan Türk Vatandaşlarının Tahliyesi

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Beyrut Havalimanı açık, fakat savaş durumundan dolayı birçok hava yolu şirketi oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun da hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir sistem üzerinde çalıştık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlar görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, Ürdün'le ikili ilişkilerin giderek daha da güçlendiğini belirterek, "Birçok konuda aynı hassasiyetleri paylaşıyor ve benzer tavırlar sergiliyoruz. Özellikle bölgesel meselelerde Ürdünlü kardeşlerimize düzenli istişarelere önem veriyoruz. Ürdün'le yakın ilişki içinde olmamızın bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığına yürekten inanıyoruz. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele alma imkanımız doğdu. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde karma ekonomik komisyonun ilk toplantısını yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca savunma sanayisi alanında da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde imzalamayı arzu ettiğimiz çok sayıda anlaşma var. Bunları en kısa sürede tamamlamak ve ilişkilerimizi daha da derinleştirmek istiyoruz" dedi.

'İSRAİL'E VERİLEN DESTEK AKILLARDA KALACAK'

İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım uyguladığını söyleyen Fidan, "İsrail'in elinden tutan ona silah veren ülkeler var. İsrail'e siyasi destek sağlayanlar var. Bu bölgenin insanları soykırımcı Netanyahu'yu unutmayacak, bu bölgenin insanları Netanyahu'nun en yakın dostlarını da unutmayacak. İsrail'e soykırım yapması için verilen destek hep hatıralarda, akıllarda kalacak. Son 1 yılda yaşananlar, Orta Doğu ülkelerinin daha bağımsız bir dış siyaset izlemelerini mümkün kılacak. Netanyahu'nun yol arkadaşları bu bölgedeki etkilerinin giderek azaldığını inşallah görecekler. Bizler Gazze'de ateşkesin sağlamaması halinde çatışmanın başka ülkelere de yayılabileceği uyarısında bulunmuştuk. Lübnan'da son günlerde yaşanan gelişmeler, maalesef öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürmesinin yegane yolu, Gazze'de bir an evvel kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplum olarak silahların bir an önce susması, Gazze'nin yeniden inşası ve adil, kalıcı bir barışın tesisi için çalışmalıyız. İsrail'in 2 devleti çözümü ve dolayısıyla Filistin devletini engellemeyi amaçladığı açıktır. Ancak Filistinli kardeşlerimizin topraklarının çalınması karşısında sessiz kalamayız. Filistin devletini zihinlerinden bile silmek isteyenler karşısında sessiz kalamayız. İsrail'in, Filistinlilerin geleceği konusunda bir söz hakkı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır" diye konuştu.

'DİĞER ÜLKELER BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyelerine ilişkin, "İsrail, savaşı Gazze'den Lübnan'a kaydırdığı ilk andan itibaren hatta onun öncesinde de bizim vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik yaptığımız çalışmalar hep devam ediyordu. Lübnan'a saldırılar başlayınca Dışişleri Koordinasyon ve Destek Merkezi, Konsolosluk Çağrı Merkezi ile Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, eş zamanlı olarak tahliye için çalışmaya başladı. 966 vatandaşımızı Lübnan'dan 2 askeri gemimizle tahliye etmeyi başardık. Türkiye bunu yapan tek ülke oldu. Şu ana kadar başvuruda bulunmuş bütün vatandaşlarımızı tahliye ettik. Tekrar tahliye çalışması yapılması gerekmesi durumunda neler yapılabileceğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Şu anda Beyrut Havalimanı açık, fakat savaş durumundan dolayı birçok hava yolu şirketi oraya uçmuyor. Dolayısıyla charter planlaması yapılması gerekiyor. Bunun da hazırlıkları bakanlığımız tarafından yapıldı. Uçakla gelmek isteyen olursa onları da alacak bir sistem üzerinde çalıştık. Türkiye'nin dışındaki ülkeler de kendi vatandaşlarını tahliye etmek için bizimle iş birliği içinde" açıklamasında bulundu.

'CAYDIRICI ADIMLAR ATMAK GEREKİR'

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin, "İsrail'in istediği şey, iddia ettiğinden çok daha fazla. İsrail'in kendi müttefiklerinin çağrılarını dahi yok sayıyor ve çocuklar için sütün bile Gazze'ye girmesine izin verilmiyor. İsrail bütün dünyaya meydan okuyorsa, uluslararası meşruiyete meydan okuyorsa, kulak vermiyorsa caydırıcı adımlar atmak gerekir. İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler yetkileri kapsamında adımlar atılması gerekiyor. İsrail'in Filistinlileri ve masumları öldürmek, altyapıları yok etmek için kullandığı silahların İsrail'e verilmesinin engellenmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak ve adil, kapsayıcı bir barışın sağlanması için çalışıyoruz. Ateşkesin acil bir şekilde sağlanması gerekiyor. 1 milyon 350 binden fazla kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya" diye konuştu.