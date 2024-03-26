Malatya'da Asrın Felaketi Sonrası 776 Yatırım Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Politika

Malatya'da Asrın Felaketi Sonrası 776 Yatırım Projesi Hayata Geçirildi

Malatya\'da Asrın Felaketi Sonrası 776 Yatırım Projesi Hayata Geçirildi

Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi.

26.03.2024 10:12  Güncelleme: 10:23
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Asrın felaketinin etkilediği şehirlerden biri olan Malatya'da 1 yıl içinde 776 adet yatırım projesi hayata geçirildi. Eğitimden sağlığa, alt yapıdan tarıma, ulaşımdan toplu konutlara kadar her alanda hayata geçirilen projeler ile Malatya yeniden inşa ediliyor.

Malatya'da hayata geçirilen projeler ve yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan yatırımların 540 tanesinin kamu ve özel bütçeli kuruluşlar tarafından 236 tanesinin ise belediyeler tarafından hayata geçirildiğini söyledi.

Darende, Arapgir ,Arguvan, Yazıhan, Hekimhan, Battalgazi, Doğanşehir ve Kale ziyaretlerinde asrın felaketinin ardından başlayan konut seferberliğinin devam ettiğini dile getiren Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Asrın felaketinde 77 bin 717 konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 ahır/dükkan/ticari alan olmak üzere toplam 130 bin 419 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. Evlerini kaybeden vatandaşlarımız için şehir merkezlerimizde ve kırsal mahallerimizde büyük bir konut seferberliği başlattık. Şubat ayı içerisinde 6 bin 181 konutumuzun Mart ayında 1700 konutumuzun kuralarını çektik, depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 48 bin 837 konutumuzun daha yapımı devam ediyor. Önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz. Yerinde dönüşüm çalışmalarımızda sürüyor. Yerinde dönüşüme 32 bin 583 vatandaşımız başvuru yaptı. Malatya'mızın altyapısını imar ve inşa için İller Bankamız aracılığıyla hibe desteği sağlıyoruz. İnşallah Malatya'mızı afetten zarar gören tüm şehirlerimizi alt ve üstyapısıyla imar edecek, eski güzel günlerine kavuşturacağız" dedi.

Sanayi sitelerinde yapılan çalışmalar ile ilgili de bilgi veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya 1. Organize Sanayi İlave Alan 2. Etap 1. Kısım altyapı çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar 347 hektar-88 sanayi parselini kapsıyor. Organize Sanayi Bölgemize bir adet arıtma tesisi de inşa ediyoruz. Atık su Arıtma Tesisi bu yıl içinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Cumhurbaşkanımızın kararı ile sanayi alanı ilan edilen 327 hektar alana kuracağımız Yeni Sanayi Sitesinde ilk etapta 714 işyeri yapılmak üzere sanayi alanında toplamda 2.400 işyeri yapılması planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Eğitim önceliğimiz"

Önceliği eğitime verdiklerini anlatan Milletvekili Ölmeztoprak, depremden sonraki bir yıl içinde Malatya'da ciddi manada eğitim yatırımlarının yapıldığını söyledi. Asrın felaketinde Malatya'da bulunan 2 okulun tamamen yıkıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "46 okul binamız ağır hasar, 18 okul binamız orta hasar ve 210 okul binamız ise az hasar gördü. Depremin hemen ardından yıkılan ve ağır hasar gören okulların yerine yenilerinin yapılması için çalışmalara başladık ve 137 okul projemizi hayata geçirdik. Okul projelerimizin büyük çoğunluğunu kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. 150 okulumuzun ise büyük onarımlarını gerçekleştirdik" dedi.

Spor kompleksleri ve öğrenci yurtları açıldı

31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Battalgazi ilçesini ziyaret eden Ölmeztoprak, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sayın Şeyma Sekizli, Kadın Kolları Başkan Esin Tanrıverdi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'in eşi Sevgi Er ile birlikte sahurda gençlerle bir araya geldi.

Kaynarca ve Orduzu Spor Komplekslerini tamamladıklarını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Yeşilyurt ilçemize kazandırdığımız Kaynarca Spor Kompleksi, Battalgazi ilçemizde tamamladığımız Orduzu Spor Kompleksi inşa edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından toplam kullanım alanı 8.180 m olup 800 öğrenci kapasiteli Gençlik etüt ve eğitim merkezi hizmete açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Tarım yatırımları

Yazıhan ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte iftar programına katılan ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Ölmeztoprak, Yazıhan'da hayata geçirilen Malatya Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden biri olan Malatya'da tarım yatırımlarının hayata geçirildiği, çiftçilere destek ve hibelerin verildiğini belirten Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 101 adet tarım yatırımının hayata geçirildiğini dile getirdi. Milletvekili Ölmeztoprak sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarım alanında hayata geçirilen 101 adet projenin yanı sıra Yazıhan ilçemizde Malatya Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projemizi hayata geçirdik. Tarıma Dayalı İhtisas OSB projemizin içinde, 16 bin 750 adet hayvan kapasiteli 99 besi işletmesi, 150 baş hayvan kapasiteli et entegre tesisi, soğuk hava deposu biyogaz tesisi, 1 adet yem fabrikası bulunacak ve toplamda 600 kişilik istihdam sağlanacak."

"Depremin ardından çiftçilerin yanında olduk"

Depremin ardından çiftçilere yapılan yardımları ve verilen destekler hakkında da bilgi veren Milletvekili Ölmeztoprak, "Hayvanı telef olan yetiştiricilerimize 552 büyükbaş, 3.249 küçükbaş ve 158 kanatlı hayvanın verdik. Üreticilerimize ayrıca, 1.478 adet hayvan çadırı ve 2.394 adet branda, 3.512 ton kaba ve kesif yem, 307,6 ton buğday, 267 ton arpa, 175,5 ton yem bitkisi, 137,15 ton nohut, 240 ayçiçeği, 7.235 kg kuru fasulye, 1.035 kg taze fasulye ve 9,75 kg kavun tohumluğu 862.720 adet muhtelif sebze fidesi dağıttık" dedi.

Sulama projeleri

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Arguvan ilçesini ziyaret eden Ölmeztoprak, AK Parti teşkilat üyeleri ile birlikte Belediye Başkan Adayı Burak Ateş'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Ölmeztoprak, Arguvan'da hayata geçirilecek Sulama projeleri hakkında da bilgi verdi.

Yoncalı Barajını, Yoncalı Sulaması isale tünelini yaptıklarını ve Yoncalı Sulama Projesini hayata geçireceklerini dile getiren Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Bu Projelerden Yoncalı Barajı, Yoncalı Sulaması İsale Tüneli hayata geçirildiğinde tam 17 bin 409 hektar alanı sulayacağız, 17.409 kişiye tarımsal istihdam sağlayacağız ve ülke ekonomimize her yıl katma değer katacağız" şeklinde konuştu.

Malatya'da bir yandan da ağaç seferberliği başlattıklarını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, 2023 yılında 841 bin 491 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti. 2015 yılından bu tarafa Malatya'da 21 milyon 62 bin 109 fidan dikildiği belirten Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 30 bin 139 hektar yeni orman alanı oluşturulduğunu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız hep yanımızda oldu"

Devletin tüm imkanlarının Malatya ve deprem bölgesindeki diğer iller için seferber edildiğini ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, "Yaşadığımız asrın felaketinin ardından en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Milletimiz ülkemiz tek yürek oldu asrın birlikteliğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, yürekleri bizimle beraber atan milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da Asrın Felaketi Sonrası 776 Yatırım Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

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