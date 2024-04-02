Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında iddialarda bulundu

Politika

Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek, önceki Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü hakkında önemli iddialarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı, yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Manisa partimize büyük bir destek verdi, Türkiye'de ve Manisa'da birinci parti olduk. Manisa'da büyükşehirle birlikte 14 ilçe belediyesini kazandık. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Martın sonu bahar demiştik. Hem Türkiye hem de Manisa çiçek açtı, baharlar geldi" dedi.

"74 yıllık hayalimizdi"

Konuşmasına tüm Manisalılara teşekkür ederek başlayan Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Manisa'nın öz evladı genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, birbirinden değerli belediye başkanlarımıza ve bizlere sahip çıkan tüm Manisalılara teşekkür ediyoruz. Manisalı kendi öz evladı olan genel başkanına sahip çıktı. Manisalı hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Hizmet göstermeyenlere kırmızı kartı gösterdi. Öncelikle verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz kimsenin hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

"Tüm harcamalar paylaşılacak"

Göreve geldikten sonra yapacakları işlerden de bahseden Zeyrek, "Önümüzdeki beş yıl şunu göreceksiniz. Artık belediyenin internet sitesine girip de hangi ay nerelere harcama yapıldığını çok net bir şekilde görebileceksiniz. Biz Manisa'mızda rahmetli Adil Aygül belediyeciliğini de yaşadık. Adil Bey belediyeyi bıraktıktan sonra kendi ofisine geri döndü ve çok onurlu bir şekilde hayatını sonuna kadar orada da devam etti. ve hala da Adil Başkan diye bahsediliyor. Ama maalesef bizi 15 yıl yöneten Sayın Cengiz Ergün hakkında önümüzdeki dönemde çok iyi bahsedileceğini düşünmüyorum. Geçen cuma 300 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı. Doğrudur, yapıldı. Onun önüne geçemedik. Ama pazartesi günü Cengiz Ergün ve ekibi 480 milyon TL Manisa Büyükşehir Belediyesinden 130 milyon TL de MASKİ'den bir ödeme yapmak istedi. Bu talimatın doğruluğu ve haklılığını olmadığını düşünen oradaki Mali İşler Daire Başkanlığı ve ekibine ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu karara imza atmadılar. Bu ödeme talimatına imza atmadılar. MASKİ'deki görevli arkadaşımız da imza atmadı. Dik bir duruş gösterdi" dedi.

"En son teftiş kurulu başkanına da şunu söyledim; 'Manisa Büyükşehir Belediyesinin parası halkın parasıdır. Cengiz Ergün'ün şahsi parası değildir. Buradan bir delikli kuruşa bile çıkış onayı verirseniz bunun hesabını hukukta yarın sizlerle görürüm' dedim" ifadelerini kullanan Zeyrek, "Ve gerçekten de bunun takipçisi olacağımdan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. ve bu sabah itibariyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2024-1531 ihbar numarasıyla bu yapılanların hepsini dilekçeyle başvurduk. Görevi kötüye ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla savcı bey görevini yaptı. Bugün hala bu saat oldu, imza attırabilecek kişiyi arıyorlar. Bu tutanağı bütün bankalara gönderdim. Banka müdürleriyle konuştum. Dedim ki yapabileceğiniz ne varsa yapın. Halkımın parasını koruyun" şeklinde konuştu.

"Bankamatik memurlarıyla yollarımızı ayıracağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesinde işini düzgün yapan liyakat sahipleriyle ekmeğinin peşinde olan çalışanlarla bir sorunları olmayacağını kaydeden Zeyrek, bankamatik memurlarıyla göreve geldiği ilk gün itibariyle yollarını ayıracağını söyledi.

Temeli atılan projelerle ilgili de konuşan Zeyrek, "OSB Kavşağı Projesini zaten organize sanayi bölge yapıyor. Dün ben Sait Bey'le de görüştüm. 'İnşallah açılışı yapmak ikimize birlikte nasip olur' dedi. Tabii ki benim de böyle temennim var ihtiyaç duyulmuştur. Bizden öncekilerin vizyonudur. Tabii ki devamlılık esastır. Onlar devam edecek ve bitecek. Gediz Kavşağı projesinde itiraz süreleri devam ediyor. Zaten orada Ulaştırma Bakanlığı ve Kara yolları var. Manisa Büyükşehir Belediye çok etkisi yok orada. Umarım onları da açmak bize nasip olur. Daha bunun gibi birçok projeyi yapacağız. Şimdi Spilkent gibi toplu konut projeleri Manisa'nın olmazsa olmazı ihtiyaçları. Bunun gibi daha birçok projeleri yapacağız. Oradaki insanların hak mağduriyetini yaşatmamak benim öncelikli görevim olacak. Ama şu anda onun sözleşmesi nedir? Proje hangi aşamadadır bilmiyorum. Bununla ilgili bakın bu yetki sadece bende kullanma yetkisi ve bu kullanma yetkisi halk için kullanılacak. Kimse mağdur olmayacak ve bu projelerle birlikte daha da çok Manisa'ya hizmet etmek bizlere nasip olacaktır" diye konuştu.

Manisa FK'ya cuma gününe kadar mühlet

Manisa Büyükşehir Belediyesine ait sportif tesisleri kiralama usulüyle kullanan Manisa FK ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yapan Zeyrek şunları söyledi: "Manisa FK özel bir şahsın şirketidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle herhangi bir bağı yoktur. Manisa halkında da tribünlere baktığımızda da çok büyük bir karşılığı olmadığını görüyorum ben. Ben Manisasporluyum. Manisaspor yolda oynasın ben kaldırırım da maçı izlerim. Ama Manisa FK'da böyle bir birlikteliği maalesef oluşturamadılar. Bunun da belirli sebepleri var. Şimdi Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesinin tesislerini kullanıyor, büyükşehirin personelini kullanıyor. Büyükşehirin araçlarını kullanıyor. Büyükşehirin benzinini kullanıyor. Ama bunun karşılığında 500 TL gibi komik bir rakam veriyor karşılığında. Manisa Futbol Kulübü'nün A takımında hiçbir temasımız olamaz. Bir tane delikli kuruş bile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden onlara gitmeyecek ama alt liglerinde oynayan 5 bin tane gencecik çocuğumuz daha önce de dediğim gibi emanetleri bende. Bugün Manisa FK'da oynayabilirler. Yarın Manisaspor'da veya başka bir spor kulübünün altında onlara bakacak olan onların emanetleri bende. Kimsenin ve ailelerinin hiçbir kuşkusu olmasın. Dün akşam Manisa FK'nın sahibine de ilettim. Cuma sabahı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediye Tesisleri'nden çıkmalarını istiyoruz. Cuma sabahı itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tesislerinden çıkmalarını istiyorum" - MANİSA