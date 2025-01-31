Mansur Yavaş, İmamoğlu\'na destek için Çağlayan Adliyesi\'ne geldi

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün iki ayrı soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde terör suçları soruşturma bürosunda ifade verecek. İmamoğlu'na destek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İMAMOĞLU ADLİYEDE

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. 27 Ocak'ta İmamoğlu, konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İfade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu, girişte gazetecilere bir açıklamada bulunmadı.

"DAHA FAZLA HUKUK DEMEK..."

Adliyeye gelen Mansur Yavaş ise, "İmamoğlu'na dava açılmasını gerektirir bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonrasında hukuk olması gerektiği gibi olur çünkü ülkemiz için, hukukun bu şekilde siyasilerden talimat alıyor itibarını vermesi, alması şart değil, o intibayı da vermemesi lazım. Ülkede hukuka olan güveni sarsıyor. Ülkeye gelecek yatırımları da kesiyor. Daha fazla hukuk demek, daha fazla demokrasi, daha fazla ekmek demek, daha fazla iş demek. Ama hukuk ne kadar zayıflarsa hem ekonomi çöker, hem de bütün değerlerimiz ayaklar altına alınır. İnşallah hukukun tam işlediği, kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği günlere hep birlikte ulaşacağız. Ben hepinize saygılar sunuyorum..." ifadelerine yer verdi.

"O ZAMANLARI DA BİLİYORUZ"

Muhabirin, "Hem bilirkişi ile ilgili söylediği sözler hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili söylediği sözlerden kaynaklı açıldı aslında bu soruşturma. Bu sözleri değerlendirmenizi isteyeceğim" ifadeleri üzerine ise Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Onu hukukçular değerlendirecek. Yani ne anlama geldiğini değerlendirecek. Çünkü biz bu ülkede yargılama sırasında veya mahkeme kararı verildikten sonra bile mahkeme kararlarını hiç kimsenin dinlemediği zamanları biliyoruz."

ADLİYE ÇEVRESİNDE YOĞUNLUK

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

"İFADE VERECEĞİ SAVCI DEĞİŞTİ"

Öte yandan; gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Saymaz, "İmamoğlu'nun ifade vermesine saatler kala, ifade vereceği savcı değişti. Başsavcısı Akın Gürlek ise hafta içinde izne çıktı" dedi.