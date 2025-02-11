3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış - Son Dakika
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Politika

3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3'lü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi. Bu olayın yankıları sürerken 3'lü görüşmede Yavaş konuştuğu esnada İmamoğlu'nun sinirlenerek dışarı çıktığı konuşuluyor.

11.02.2025 09:46
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Ankara'da kritik 3'lü zirve Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde 2,5 saat sürdü. Gündem ise ilan edilen ön seçim kararıydı. CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

YAVAŞ "KATILMAYACAĞIM" DEDİ

Ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.

Mansur Yavaş'ın resti çektiği 3'lü toplantıdan bomba detay: İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

"ÖN SEÇİM TEK BAŞINA KRİTER DEĞİL" DEDİ

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İMAMOĞLU SİNİRLENDİ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; 3'lü toplantıda Mansur Yavaş'ın ön seçime karşı çıkarak "Bu yöndeki kararım kesin" diyerek diretmesi üzerine soğuk bir hava esiyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir ara sinirlenip dışarı çıktığı söyleniyor. İkili arasında tansiyonun yükselmesi sonrası CHP lideri Özel'in devreye girerek gergin ortamı yumuşattığı da gelen bilgiler arasında...

Mansur Yavaş'ın resti çektiği 3'lü toplantıdan bomba detay: İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

TASLAK OYLANARAK KABUL EDİLDİ

Öte yandan CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ön seçim gündemiyle toplandı. MYK, Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı ön seçim yönerge taslağını, oylayarak kabul etti. CHP Lideri Özel, yarınki haftalık grup toplantısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tarihini açıklayacak.

3\'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş\'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Osman Dönmez:
    BUNLAR MI KOCA ÜLKEYİ YÖNETECEK,PEHHHHHH.... 253 95 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP ERKEKLERE BAK HELE HELE....pehhhhhhh 215 71 Yanıtla
  • null:
    bunlar ülke yönetecek he 206 60 Yanıtla
  • Kingsman:
    buyur ikinci Kılıçdaroğlu vakası daha... Mansur bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına trip atmanin ters düşmenin ayrışmanın zamanı değil artık anlayın bunu anlayın. 43 209 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Chp demek koltuk sevdası demek memlekette başka sorun yokmuş gibi adamlar başkanlık sevdasına düştü sanki yarın seçim var bunlar memleket yönetmeyi bırak kendilerini idare edemiyorlar uyanın chp ye oy verenler 185 41 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Bunlardan bi bok olmaz 167 40 Yanıtla
  • Mehmet Çankaya:
    DAHA METRONUN MERDİVENLERİNİ ÇALIŞTIRMAKTAN ACİZ TIRAFİK ZATEN HAKKETİRE BUNLARA ÜLKEYİ TESLİM ETMEKLE VATANA İHANET ETMENİN ARASINDA FARK VERMİYOR ACABA. 143 37 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Ön seçim falan yok kardeşim Mansur yavaş aday olacak Allahın izniyle ve kazanacak inşallah. Millet olarak da kurtulucaz bu zengin dostu gariban düşmanı iktidardan. 52 115 Yanıtla
  • OktayA 06:
    bazı yorumları hayretle okuyorum. Mansur, İmamoğlu nun oyununa gelmem demiş. akıllıca. Mansur da devlet yönetim liderlik vasfı var mı o da tartışılır. 67 49 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Tek büyük BEŞİKTAŞTIR galatasaray beka sorunudur fenerbahçe hayal ürünüdür 19 47 Yanıtla
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