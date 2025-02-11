3\'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş\'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Politika

Bitcoin ve altcoinler bugün neden düştü? Trump\'ın o kararı piyasayı sarstı!

Ankara'da kritik 3'lü zirve Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde 2,5 saat sürdü. Gündem ise ilan edilen ön seçim kararıydı. CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zirvede ön seçim kararını yineledi. Seçimin yapılacağını vurguladı.

YAVAŞ "KATILMAYACAĞIM" DEDİ

Ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.

"ÖN SEÇİM TEK BAŞINA KRİTER DEĞİL" DEDİ

Daha önce yaptığı açıklamaları yineleyen Yavaş, ön seçimin tek başına bir kriter olmaması gerektiğini, alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini vurguladı. Yavaş, "Hepsi bizim partililerimiz bizim üyelerimiz, verecekleri karara saygımız elbette vardır ancak ben gündemin bu olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İMAMOĞLU SİNİRLENDİ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken görüşmeye ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre; 3'lü toplantıda Mansur Yavaş'ın ön seçime karşı çıkarak "Bu yöndeki kararım kesin" diyerek diretmesi üzerine soğuk bir hava esiyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir ara sinirlenip dışarı çıktığı söyleniyor. İkili arasında tansiyonun yükselmesi sonrası CHP lideri Özel'in devreye girerek gergin ortamı yumuşattığı da gelen bilgiler arasında...

TASLAK OYLANARAK KABUL EDİLDİ

Öte yandan CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ön seçim gündemiyle toplandı. MYK, Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı'nın hazırladığı ön seçim yönerge taslağını, oylayarak kabul etti. CHP Lideri Özel, yarınki haftalık grup toplantısında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tarihini açıklayacak.