Mansur Yavaş\'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar

Politika

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CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına SGK prim borçları nedeniyle haciz getirilmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkentte konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

ÖZEL: GÖZ DİKTİKLERİ PARA SOSYAL YARDIMLARIN PARASIDIR

Özel şunları söyledi: "Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizde göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Yoksulun her türlü ihtiyacının giderilmesine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar. Milletimize bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Zenginlere af üstüne af çıkaranlar burada haciz yapıp belediyelerimizi iş göremez duruma getirmek istiyorlar. Belli ki bakan 'Silkeleyin' talimatını almış. Biz de tedbirimizi aldık."

MANSUR YAVAŞ: NAKİT PARAYI KABUL ETMİYORLAR

Özel'in ardından konuşan Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Yavaş, "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler." ifadelerini kullandı.