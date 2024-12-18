Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar

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SGK prim borcu nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin banka hesaplarına el konulmasıyla ilgili konuşan Mansur Yavaş dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yavaş, "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler." dedi.

18.12.2024 17:00  Güncelleme: 17:32
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CHP'li İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına SGK prim borçları nedeniyle haciz getirilmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkentte konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte basın toplantısı düzenledi.

ÖZEL: GÖZ DİKTİKLERİ PARA SOSYAL YARDIMLARIN PARASIDIR

Özel şunları söyledi: "Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizde göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Yoksulun her türlü ihtiyacının giderilmesine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar. Milletimize bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TEDBİRİMİZİ ALDIK"

Zenginlere af üstüne af çıkaranlar burada haciz yapıp belediyelerimizi iş göremez duruma getirmek istiyorlar. Belli ki bakan 'Silkeleyin' talimatını almış. Biz de tedbirimizi aldık."

MANSUR YAVAŞ: NAKİT PARAYI KABUL ETMİYORLAR

Özel'in ardından konuşan Mansur Yavaş ise dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Yavaş, "Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş\'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Banka, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Çelikk:
    Yalan Konserde Verirken İyiydi 178 342 Yanıtla
  • Defolu Outlet:
    bu adamın HAYATI YALAN DOLAN gene dil sürçmesi diyecek .... 145 322 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Onlara dolar ver çünkü onlar iyi anlar ayakkabı kutularından 283 147 Yanıtla
  • Hakyol:
    Sgk borçlarını ödeme oh ne güzel sonrada bu paralarla sosyal yardım yapıyoruz diye hava at 143 218 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hep algı,hep algı. yalanınızı....... 163 184 Yanıtla
  • HARUN IŞIK:
    Hangi yoksula yardım ettiniz ki... 149 195 Yanıtla
  • Murat null:
    Boşver başkanım herkes daha iyi görecek gerçek yüzlerini anlamayanlarda anliyacak 189 118 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Çalgıcı çengiciye var dimi 126 172 Yanıtla
  • Ekrem Dorum:
    niye belkide sanatcya verdiginizi göz diktiler 74 122 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak:
    bende su parası ödemeyecem artık 118 60 Yanıtla
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