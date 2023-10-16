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Mardin'de beşik kertmesi yapılan 2 çocuk, koruma altına alındı - Son Dakika

Mardin'de beşik kertmesi yapılan 2 çocuk, koruma altına alındı

Son Güncelleme: 16.10.2023 17:35

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde gerçekleşen akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili açıklama yaparak, konunun araştırılması talimatı verildiğini ve çocukların koruma altına alındığını duyurdu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasındaki beşik kertmesi töreniyle ilgili valilikten açıklama yapıldı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu çocukların koruma altına alındığı ifade edildi.

BEŞİK KERTMESİ YAPIP NİŞAN TÖRENİ DÜZENLEDİLER

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için, aile arasında nişan töreni düzenlendi. Nişan kıyafeti giydirilen çocuklara yüzük takıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

NİŞAN KIYAFETİ GİYDİRİP PARMAKLARINA YÜZÜK TAKTILAR

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi. Törende katılımcıların alkış tutması dikkat çekti.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin'de beşik kertmesi yapılan 2 çocuk, koruma altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de beşik kertmesi yapılan 2 çocuk, koruma altına alındı - Son Dakika
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