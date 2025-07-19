Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı - Son Dakika
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Politika

Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı

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Meclis\'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
19.07.2025 09:48
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Meclis\'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
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Kamuoyunda "zeytinlik yasası" olarak bilinen kanun teklifinin 8 maddesi daha TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumda kabul edildi. Görüşmelerde muhalefet protesto amacıyla kürsüyü işgal etti. Daha sonra milletvekilleri arasında arbede çıktı. Toplam 18 maddesi kabul edilen teklifin son 2 maddesi bugünkü oturumda görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda "Süper İzin" olarak anılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilirken Meclis'te tansiyon düşmüyor.

MİLLETVEKİLLERİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Görüşmeler sırasında zaman zaman milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, milletvekillerini kaba ve yaralayıcı dil kullanılmaması yönünde uyardı.

CHP ve DEM Partili milletvekilleri, teklifin görüşmeleri sürerken, protesto amacıyla kürsüyü işgal etti. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın teklifin 17. maddesinin görüşmeleri sırasında kürsüyü işgal etmesi üzerine diğer milletvekilleri de Ocaklı'ya destek verdi. "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atan vekillerin protestoları sürerken, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.

ARBEDE ÇIKTI

Aradan sonra vekillerin işgale son vermesi üzerine Bingöl, birleşimi tekrar açtı ve teklifin görüşmelerine devam edildi. Madenin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar üzerine arbede yaşandı. Bazı milletvekilleri diğer milletvekillerinin üzerine yürüyüp bağırdı. Meclis'teki tansiyon, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle düşürüldü. Olayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken Bingöl, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İLK 18 MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifinin ilk 18 maddesi kabul edildi.

AK Parti'nin verdiği önerge ile teklifinin 11'inci maddesi ile 3213 sayılı Kanun'a eklenen geçici 45'inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan "öncelik verilmek suretiyle" ibaresinden sonra gelmek üzere "taşınan ve taşınamayan zeytin ağacı sayısının en az iki katı zeytin ağacı ile oluşan" ibaresi eklendi ve maddenin dördüncü fıkrası şöyle şekilde değiştirildi:

"Bu madde kapsamında, yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülenler veya maden sahalarının bulunduğu il sınırlarında kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşınmazlardan ilgili kamu iktisadi teşebbüsünce uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 63'üncü maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde biri üzerinden yirmi yıl süre ile doğrudan kiralanabilir. Kira süresi sonunda bakım yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi onar yıl süreyle uzatılabilir."

Kanun teklifine göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030'a kadar Kamulaştırma Kanunu kapsamında "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek.

Bu tarihe kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanmakta olan indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

TBMM Genel Kurulu birleşimi, bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapandı.

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Ekonomi, Zeytin, Gündem, Güncel, Çevre, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te 'Zeytinlik yasası' görüşmelerinde arbede çıktı - Son Dakika

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