Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı! HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marş'nı okumak istemezken bazıları Öcalan propagandası yaptı - Son Dakika
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Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı! HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marş'nı okumak istemezken bazıları Öcalan propagandası yaptı

10.06.2022 19:47

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde ortalık bir anda karıştı. Bazı HDP'li üyeler İstiklal Marşı'nı okumazken, bazıları ise terör örgütü elebaşı Öcalan propagandası yaptı. HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran'ın "Siz bu ülkede Abdullah Öcalan'a zorla İstiklal Marşı okuttunuz" dedi. AK Partili ve MHP'li üyeler sert tepki gösterirken Belediye Başkanı Mustafa Gültak, HDP'li üyenin sözlerini geri almasını istedi.

Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'nin haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddesinin görüşülmesi öncesinde HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marşı'nı okumazken, bir üye ise terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı.

"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Gerilen ortamda HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan, "Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li üyeler sert çıkışlarda bulunurken, Başkan Mustafa Gültak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumundaki herkes İstiklal Marşı'mızı okumak zorundadır, sözünüzü geri alın" dedi. Aslan da sözünü geri aldı.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde HDP'li üyeler, İstiklal Marşı okumayı reddedip terör örgütü elbaşı Öcalan propagandası yaptı

TERÖR ELABAŞI ÖCALAN'LA İLGİLİ SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Bir başka HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran ise, "Siz bu ülkede Abdullah Öcalan'a zorla İstiklal Marşı okuttunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Baran'ın sözlerinin meclis tutanaklarına geçmesini isteyen Başkan Gültak, "Ben burada bebek katili teröristin adının anılmasına izin vermem, haddinizi bilin. Bu sözler tutanaklara geçsin, gerekli hukuki işlemleri başlayacağım" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde HDP'li üyeler, İstiklal Marşı okumayı reddedip terör örgütü elbaşı Öcalan propagandası yaptı

"KAYYUMLAR KEYFİ ATANMADI"

Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolünün reddedilmesine tepki gösteren Başkan Gültak, "Bu devletin, terörle mücadele yasaları vardır. Terörle Mücadele Yasası; 'bir kişi teröre bulaştığı andan itibaren gözaltına alınır ve tutuklanır' diyor. Kayyum atamaları da keyfi değil, terörle mücadele yasasına istinaden alınmıştır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının üzerinde değildir. Herkes niçin olduğunu biliyor. Kayyumlar keyfi atanmamıştır" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde HDP'li üyeler, İstiklal Marşı okumayı reddedip terör örgütü elbaşı Öcalan propagandası yaptı
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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Akdeniz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı! HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marş'nı okumak istemezken bazıları Öcalan propagandası yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı! HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marş'nı okumak istemezken bazıları Öcalan propagandası yaptı - Son Dakika
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