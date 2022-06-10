Mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı! HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marş'nı okumak istemezken bazıları Öcalan propagandası yaptı

Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'nin haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddesinin görüşülmesi öncesinde HDP'li üyelerin bazıları İstiklal Marşı'nı okumazken, bir üye ise terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı.

"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Gerilen ortamda HDP'li meclis üyesi Nuriye Aslan, "Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz" dedi. Bunun üzerine AK Parti ve MHP'li üyeler sert çıkışlarda bulunurken, Başkan Mustafa Gültak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurumundaki herkes İstiklal Marşı'mızı okumak zorundadır, sözünüzü geri alın" dedi. Aslan da sözünü geri aldı.

TERÖR ELABAŞI ÖCALAN'LA İLGİLİ SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Bir başka HDP'li meclis üyesi Nevzat Baran ise, "Siz bu ülkede Abdullah Öcalan'a zorla İstiklal Marşı okuttunuz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Baran'ın sözlerinin meclis tutanaklarına geçmesini isteyen Başkan Gültak, "Ben burada bebek katili teröristin adının anılmasına izin vermem, haddinizi bilin. Bu sözler tutanaklara geçsin, gerekli hukuki işlemleri başlayacağım" dedi.

"KAYYUMLAR KEYFİ ATANMADI"

Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolünün reddedilmesine tepki gösteren Başkan Gültak, "Bu devletin, terörle mücadele yasaları vardır. Terörle Mücadele Yasası; 'bir kişi teröre bulaştığı andan itibaren gözaltına alınır ve tutuklanır' diyor. Kayyum atamaları da keyfi değil, terörle mücadele yasasına istinaden alınmıştır. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarının üzerinde değildir. Herkes niçin olduğunu biliyor. Kayyumlar keyfi atanmamıştır" diye konuştu.