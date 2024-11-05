Mecliste Tartışmalı Öneriler Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Filistin ve İsrail ile ticaret", İYİ Parti'nin "Tip-1 diyabet hastası çocuklar" ve CHP'nin "Kayyum atanması uygulaması" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Filistin'de soykırım uyguladığını söyledi. Türkiye ile Filistin'in ticaret hacminin arttığını belirten Çalışkan, Türkiye'den "İsrail'in işgal ettiği yerlere" gönderilen ürünler içerisinde domates, salatalık gibi insani ihtiyaçların değil kurşun geçirmez cam, demir, çelik, dikenli tel gibi ürünlerin olduğunu ifade etti.

İsrail'e patlayıcı taşıyan bir geminin Türkiye'ye geldiğini ileri süren Çalışkan, bu geminin yükünün araştırılmasını istedi. Çalışkan, "Eğer gerçekten bahsedildiği gibi patlayıcı, ülkemizden gidiyorsa bunun araştırılması hem Meclis'in hem hükümetin hem de milletimizin alnına sürülecek kara lekeyi temizleme açısından son derece önemli." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'de 30 bin Tip-1 diyabetli çocuğun olduğunu söyledi. Bu çocukların günde 4 kere kan alıp kan verdiklerini, çok acı veren bir durum olduğunu vurgulayan Çömez, dünyanın Tip-1 diyabetle tıbbın modern imkanlarından yararlandığını, çocuklara günde en az 300 kez şeker sensör verildiğini ifade ederek, "İktidar ne yaptı? İktidar dünyadaki örnekler gibi bu çocuklara sensör verebildi mi? Çocukların şekerlerinin ölçümü için kullanılan küçücük çubukları verdi mi? Veriyor ancak bunun karşılığında çok da fazla miktarda para almak durumunda kalıyor." dedi.

"Rencide etiniz bizi"

Turhan Çömez'in konuşmasının ardından AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında kan şekeri ölçüm sensörüne ilişkin tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından İYİ Parti'nin grup önerisine ilişkin kürsüye gelen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kendisinin de 6,5 yaşında Tip-1 diyabetli çocuğunun olduğunu belirterek, "Şu tartışmayla bizi rencide ettiniz. İnsanlar çocuklarına sensör alamıyor, buradaki bu polemiklerle konuya odaklanılmıyor, rencide ediyorsunuz." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye'de geçen haftadan bu yana 4 belediyeye görevlendirme yapıldığını, bu görevlendirmeler ile ilgili kanun hükmünde kararname çıktıktan sonra 149 belediyeye görevlendirme gerçekleştirildiğini söyledi. Tezcan, "CHP milletin iradesiyledir. Halkın helal oylarıyla seçilenleri ayaklar altına alarak çiğneyerek, bir günlük iktidar uzatma sevdanıza, oyununuza bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Meclis kürsüsünden görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili suçlamaları saydı. Belediye başkanı olarak seçilmemin terör örgütlerine üye olma, onlarla görüşme gibi suçları işleme özgürlüğünü vermeyeceğini vurgulayan Demir, "Bu bilim insanı kitaplarında Atatürk'e şu anda dile getirilemeyecek kelimelerle saldırdı. Devletin jandarmasına, polisine 'yağmacı' diyen, Kürtlere 'hain' diyen sözde akademik eserlerinde eyaletten ana dilde eğitimden bahseden, teröristlere güzelleme yapan bu başkanınızla aynı fikirde misiniz?" diye konuştu.

CHP'nin Esenyurt meydanında miting yaptığını belirten Demir, mitinge katılanların sayısının az olduğunu vurgulayarak, "Neden gelmediler, CHP'ye oy verenler, vatanını, milletini sevenler sizinle aynı görüşte değiller."ifadesini kullandı.

Demir'in ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim mitingimize sadece 3 bin 800 polis, güvenlik gücü geldi. 30 bin üzerinde vatandaş katıldı. Size ne bundan." yanıtını verdi.

Emir'in konuşmasının ardından bir kez daha söz alan AK Parti'li Demir, "CHP milletin vicdanının terazisidir" sözünün söylendiğini belirterek, "Sizin bazı belediye başkanlarınız 'Biz bu adamın masum olduğuna inanmıyoruz onun için tweet atmıyoruz 'dediler, bu nasıl vicdan. CHP'de bu kanaatte olanlar çok fazlalar, yanlış yoldasınız." dedi.

Demir'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Murat Emir, CHP'nin kendi içine dönük olmayan tartışmaları, meseleleri, varmış gibi Meclis kürsüsüne taşımanın kimsenin haddi olmadığını söyledi. Emir, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımızdan hiçbirisi Ahmet Özer için 'masum değildir' dememiştir, bu yalandır. Bir belediye başkanı hakkında düzmece bir iddianame var. Söz konusu suçlar, suç olduğunu bir an için varsaysanız bile 10 yıl beklemişsiniz, belediye başkanı seçilince o naftalinli delilleri dosyanın arasına koymuşsunuz, belediye başkanını tutuklamışsınız. O yüzden de alelacele kayyum atıyorsunuz."

Emir'in ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, niyetlerinin milletin iradesine, Esenyurt'a çökmek olmadığını söyleyerek, " 2019 yılından 2024'e kadar zaten CHP yönetti, orada bir kayyum tayin edildi mi? Tekrar CHP kazandı, farklı bir adayla kazandı ancak terör örgütüne üyelikle ilgili bir soruşturma olduğu için geçici tedbir olarak açığa alınma söz konusu." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Saadet Partisinin teklifin birinci maddesi üzerine verdiği önergenin oylaması öncesinde, CHP milletvekilleri yoklama talep etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan, yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.