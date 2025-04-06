Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır - Son Dakika
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Politika

Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır

Mehmet Uçum\'dan Özel\'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği 'cuntacı' sözlerine tepki gösterdi. Uçum, yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanı Erdoğan cuntacılığın en büyük hasmı ve demokrasi tarihimizin en büyük demokrat lideri olarak halkın gönlüne ve zihnine kazınmıştır'' dedi.

06.04.2025 21:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' sözleri tartışılmaya devam ediyor. Birçok siyasetçi Özel'e tepki gösterirken; bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

"AKIL DIŞI BİR İDDİA"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uçum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Özgür Özel'in yaptığı asılsız isnat halen daha demokrasiyi sindirmediklerinin bir delilidir.

Demokrasi tarihimizin en güçlü ve açık ara önde defalarca seçilmiş lideri olan, siyasal sistem açısından halkın iradesi ve demokrasiden başka meşruiyet tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cunta başkanı yakıştırması yapmak gerçekliğe kökten aykırı olduğu gibi akıl dışı bir iddiadır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN 21. YÜZYIL LİDERİDİR"

"Bu ülkede siyaset yapan herkes bilmelidir ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset tazını, siyasi tecrübesini ve liderlik pratiğini öğrenmek ve anlamak kendilerine çok şey katar" diye yazan Uçum, "Sayın Bahçeli'nin dediği gibi " Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyın, anlayın, anlatın." Biz de hatırlatalım: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem kurucu ülke liderimiz Atatürk'ün Tam Bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak hem de millet ve devlet buluşmasını eksiksiz sağlamak için çıktığı yolda devrimci bir dönüşümün mimarı oldu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan demokrasi ve kalkınma atılımını anti-emperyalist bir yaklaşımla, milli ve toplumsal bakış açısına dayanan ortak akılla, ortak iradeyle, ortak vicdanla gerçekleştiren liderdir. Ülke seviyesinde yirmi yılı aşan büyük liderliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye'nin yirmi birinci yüzyıldaki Ülke Lideridir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN LİDERLİK TİPİNİ KÖKTEN DEĞİŞMİŞTİR"

Uçum açıklamalarına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de temsil siyaseti yerine halka dayalı doğrudan siyaseti hayata geçirerek, siyaset yapma tarzında radikal bir değişiklik sağlamıştır. Bunun en önemli sonuçlarından birisi "tez demokrasisi" yerine "talep demokrasisini" öne çıkarmasıdır.

Tez demokrasisi halk için iyi olanın siyasi elitler tarafından geliştirilip teze dönüştürülerek halka sunulması ve desteğinin alınmaya çalışılması şeklinde gelişmiştir. Sonucu itibariyle seçkinci bir siyaset tarzına dayanır. Talep demokrasisi halkın talep ve ihtiyaçları üzerinden üretilen tezlerin siyasal sistemi etkilemesine dayanır. Sonucu itibariyle sosyolojik siyaset tarzını gerekli kılar.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan temsili liderlik yerine halkın doğrudan sesi hatta uzvu gibi bir liderlik yaptığı için liderlik tipini de kökten değiştirmiştir. Pozitif bir tespit olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği "Doğrudan ve Organik Siyasi Liderlik"tir ve bu yeni bir liderlik tipidir. Bu liderlik pratiği şimdiye kadar sınıflandırılmış siyasi liderliklerle tam olarak açıklanamayacak bir özgünlüğe sahiptir.

Tabi doğrudan liderliğin kitlelerle ilişkide yarattığı en önemli sonuçlardan olan "lidere tam güven" duygusu, liderin perspektifine olan inancı çok güçlendiriyor. Bu yönüyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin diğer özelliği öne çıkıyor, o da "dönüştürücü liderlik"tir.

İşte Türkiye demokrasisini güçlü kılan bir boyut da siyaset yapma tarzında ve liderlik pratiğinde ortaya çıkan bu değişikliktir.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ DEMOKRASİYİ DERİNLEŞTİREN BİR ROL OYNAMIŞTIR"

Türkiye'de bundan sonra yüksek meşruiyet kazanabilecek tek siyaset, doğrudan halka dayanan siyasettir. Halkın talep ve ihtiyaçlarını demokratik siyasete dönüştürmektir. Demokrasilerin en büyük gücü milli egemenlik ilkesinin halkın iradesiyle hayata geçmesini sağlayacak bir siyasal sistem ve siyaset yapma imkânına sahip olmaktır.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma ve liderlik tarzı ülkemizde demokrasiyi derinleştiren bir rol oynamıştır. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan liderliğini yaptığı 15-16 Temmuz Milli Demokratik Halk Devrimiyle birlikte ülkemiz açısından milli egemenliğin halka ait olduğu bir demokratik sistemin güçlü bir biçimde inşasının nesnel koşulları eksiksiz şekilde oluşmuştur."

"ERDOĞAN CUNTACILIĞIN EN BÜYÜK HASMIDIR"

Uçum açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bu gerçeği görmeyenler, inkar edenler ve bunu örnek almayanlar asla halk nezdinde itibar göremezler ve başarılı olamazlar.

O nedenle kim ne derse desin "yel kayadan toz alır" çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan cuntacılığın en büyük hasmı ve demokrasi tarihimizin en büyük demokrat lideri olarak halkın gönlüne ve zihnine kazınmıştır."

Mehmet Uçum, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Uçum'dan Özel'e tepki: Erdoğan, cuntacılığın en büyük hasmıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 205622:
    yok ya gerçekten mi ne iciyorsan bize de söyle biz manda yoğurdu Medine hurması yemiyoz 16 2 Yanıtla
  • 205622:
    Halk sürünüyor siz ne derdindesiniz bir zamanlar bir mutahit vardı yaptım oldu diyordu yaparsa Ağaoğlu yapar yani zihniyet tek adam ama yönetilen şirket değil ülke 13 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    Ömer Çelik yetmiyor artık açıklamalara eline mikrofon alan kendini kamera önüne atıyor de şu var bir açıklamaya ı birden fazla kişi panikle cevap veriyorsa kimse tınlamaz inanmazda 10 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    biri de çıkıp kral çıplak diyemiyor. ekonomi mahvoldu diyemiyor. sürekli CHP uzerinden gündem değişiyor. ok CHP berbat. tamam şimdi ne yapalım ? sonuç ? 25 yıldır tek basinizainiz. bize ne CHP den. bizetencereyi çarşıyı pazarı emekliyi asgari ucretliyi anltin. CHP de CHP başka bişe yok 6 1 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Kendisi dışındakilerin olabilir 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    donem yildizlarindan biri daha.. evbeliyati bambaska iken hemde. 4 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    He he ne hukuk kaldı ne adalet, Darbe dönemlerinde yaşamadı bu ülke bu adaletsizliği. Elbet bu yazıda durduğun güçte geçecek uçum kacim o zaman göreceğiz sizin gibi adamların sonunu 3 0 Yanıtla
  • ss890066:
    bunlar ne yiyip ne içiyor merak ediyorum 2 1 Yanıtla
  • netlog321:
    15 temmuz projesinide yapan,yargı darbesinide eden reis dir,kısa ve net 1 0 Yanıtla
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