Memleket Partisi, 11 büyükşehir belediye başkanı adayını açıkladı

Memleket Partisi, aralarında Ankara'nın da bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanı adayını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde 11 büyükşehir, 7 il, 61 ilçe belediye başkanı adayını tanıttı.
Bazı siyasi partilerin yerel seçimlere hazine yardımı ile girdiğine değinen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Bazı siyasi partiler seçime milyarlarca hazine yardımıyla girecek. Böyle bavul bavul hazineden paralar gelecek. Devletin imkanlarıyla bu kampanyayı yapacaklar. Bazıları da belediyenin imkanlarıyla yapacak. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, il belediyeleri. Biz de Memleket Partisi olarak koca yürekli üyelerimizle yapacağız. O koca yürekli üyelere belediye başkan adaylarına sesleniyorum, size verecek 1 TL paramız yok genel merkezin. Hatta bugün sizden bir isteğim var. Belediye başkan adayları genel merkezimize bağışta bulunsunlar. İster 1 TL ister bin TL. Üyelerimizden de bunu istiyorum. Hazine yardımına karşı belediye yardımlarına karşı koca yürekli üyelerimizden yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tepki çeken Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner'e dikkati çeken İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor. Ama avukatına 30 yaşında Çankaya'yı veriyor. Artık her yer arpalık. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok. Çürümüşlük, herkesi tepeden tırnağa etkiliyor. Konuşmaların nezaketle bağı kopmuş. Cüzdanların helalle bağı kopmuş, çekilen kuralarda bile gerçekle şans arasındaki bağ kopmuş" diye konuştu.
İnce açıklamasının ardından, Ankara'da Zafer Burak Hasar, Adana'da Ethem Eke, Bursa'da Ruşen Sever, Denizli'de Mustafa Çağlayan, Kastamonu'da Cuma Akpınar, Kayseri'de Deniz Coşkun, Kocaeli'de Ünal Karasağız, Manisa'da Gülnur Efe, Samsun'da Seyit Ahmet Koçak, Tekirdağ'da Barış Tunca, Van'da Ali Ertuğrul Aybay'ı aday olarak gösterdi. - ANKARA
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