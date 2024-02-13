Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Zafer Burak Hasar olduğunu açıkladı.
İnce, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik partisinin çalışmalarına ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bazılarının devletin, bazılarının da belediyelerin imkanlarıyla seçim kampanyası yaptıklarını söyledi.
Partisinin belediye başkan adaylarına verecek 1 lira paraları bulunmadığını ifade eden İnce, "Hatta bugün sizden bir isteğimiz var" dedi ve genel merkeze bağışta bulunulmasını istedi.
İnce, "CHP'ye bakın, partisinin genel sekreterine Esenyurt'u veremiyor, öbür genel sekreterine Beykoz'u veremiyor ama 30 yaşındaki avukatına Çankaya'yı veriyor. Arpalık çünkü her yer. Adalet yok, vicdan yok, liyakat yok, çürümüşlük tepeden tırnağa herkesi etkiliyor." diye konuştu.
"Muhalefet aynı yanlışları yapıyor"
Muharrem İnce, geçen yılki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde seçmene "Sizi kandırıyorlar" dediğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Selim Temurci CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Kendi partisi diyor ki 'Gel İstanbul'dan aday ol', 'Olmam, ben AK Parti'nin adayını destekleyeceğim' diyor. Oy verenlerin vicdanına, beynine bırakıyorum bunu. Birol Aydın, CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti, ben adayım' diyor. Böyle 39 kişi var. Yazık, günah."
Türkiye'nin şeffaflığa, bağımsız kurumlara, nitelikli eğitime ve yargı bağımsızlığına ihtiyacı olduğunu söyleyen İnce, "Parti olarak '3 a belediyeciliği' yani 'akıl, adalet, ahlak' diyoruz; '3 d belediyeciliği', yani 'dürüst, denetlenen ve demokrat belediyecilik' diyoruz. Dirençli kentler öneriyoruz, yapay zekayı öncelikli hale getireceğiz. 'Rant değil memleket belediyesi' diyoruz." şeklinde konuştu.
İnce, 17 Şubat Cumartesi İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını, Büyükşehir Belediyesi için 3 aday adayları bulunduğunu ve bir sürprizleri olacağını aktardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İnce, daha sonra 11 büyükşehir, 7 il, 61 ilçe olmak üzere toplam 79 belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zafer Burak Hasar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ethem Efe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ruşen Sever, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Çağlayan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cuma Akpınar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Deniz Coşkun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ünal Karasağız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gülnur Efe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Seyit Ahmet Koçak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Barış Tunca, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ertuğrul Aybay oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasar da yakın zamanda projelerini anlatmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.
Adaylık başvurusu için Muharrem İnce ile görüşmesinde "Ankara'da çıkardıkları şu adaylara bakar mısınız? Hepsi aynı mahalleden, aynı aileden, hepsi birbirine benzeyen adaylar. Atatürkçülüğü önceleyen Memleket Partimizin Atatürk milliyetçisi kimliği ile ön plana çıkmış bir adayı olmayacak mı?" dediğini anlatan Hasar, İnce'nin de "Bu sana yakışır, göster kendini" karşılığını verdiğini anlattı.
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