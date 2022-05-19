Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Samsun'da basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez' diyoruz. Biz huzur, bereket, bolluk vadediyoruz." dedi.

İnce, Samsun'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, parti olarak iktidar olduklarında yapmayı planladıklarını anlattı.

Millete huzur vadettiklerini dile getiren İnce, "Denenmiş iktidardan, denenmiş muhalefetten size hayır gelmez.' diyoruz. Biz huzur, bereket, bolluk vadediyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hukuk devletiyle yapacağız. Rekabete açık bir Kamu İhale Kanun ile yapacağız. Konuşan bir üniversiteyle yapacağız. Örgütlü bir sivil toplumla yapacağız. Üreten, eken, diken çiftçiyle yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "Üç A" sorunu olduğunu öne süren İnce şunları kaydetti:

"Akıl sorunu var. Türkiye bilimden uzak yaşıyor. Gözlerle, gönüllerle enflasyon mücadelesi yapıyor, akılla, beyinle yapmıyor. Türkiye'nin adalet sorunu var. Her konuda adaletsizlik var. Medyası adaletsiz, yargısı adaletsiz, her konuda bir adaletsizlik var. Türkiye'nin bir ahlak sorunu var. İnsanlar kuru ekmek kuyruğundayken Türkiye'de 3-5 yerden maaş alan bürokratlar var. Türkiye'nin bu üç A sorununu yok edeceğiz. Türkiye'ye aklı getireceğiz, bilimi getireceğiz, Türkiye'ye adaleti getireceğiz. Türkiye'de ahlakı yeniden egemen kılacağız."

İnce, daha sonra partililerle bir araya geldi.