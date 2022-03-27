Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün siyasi parti genel başkanlarına çağrımdır. Hangi kanalda olursa olsun, hangi moderatör olursa olsun, ben hazırım tartışmaya. Hangi konu olursa olsun. Konu başlığı seçin. Enerji, sağlık, turizm, sanayi, eğitim, tarım, dış politika tartışalım." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, daha önce birçok ile gittiğini belirterek, "Herkesin suratı asık. Trabzon'da da surat asık yine geçim sıkıntısından dolayı ama Trabzonspor'dan dolayı biraz moraller düzgün, valla kıymetini bilin, sizden başka yüzü gülen kimse yok." ifadesini kullandı.

İnce, bir gazetecinin 'İstifanızdan sonra CHP'den sizin partinize kaç kişi geçti?' sorusu üzerine, hangi partiden kaç kişinin geldiğine ilişkin hesap tutmadığını kaydederek, "Ama şunu söyleyeyim, geçmişte hemen hemen her siyasi partide üye olmuş ya da hiç siyasete bulaşmamış arkadaşlarım var ama kaç Türk geldi, kaç Kürt geldi, kaç Alevi geldi, kaç Sünni geldi, kaç Trabzonlu geldi, kaç AKP'li, CHP'li, Yalovalı geldi, böyle bir çetelemiz yok bizim." diye konuştu.

"Seçimlere tek mi gireceksiniz?" sorusuna ise İnce, "Evet, tek gireceğiz, sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Yani 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet var." yanıtını verdi.

İnce, Memleket Partisi olarak öncelikli sektörlerinin turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil ve savunma sanayisi olduğunu kaydetti.

Eski Türkiye'yi özlediğini dile getiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecevit'in, Demirel'in, Türkeş'in, Erbakan'ın televizyonlara çıkıp sorunları tartışmalarını özlüyorum. Eski Türkiye. Benim hayalim eski Türkiye, konuşan Türkiye. Trabzon'dan bir kez daha sesleneyim. Bütün siyasi parti genel başkanlarına çağrımdır. Hangi kanalda olursa olsun, hangi moderatör olursa olsun, ben hazırım tartışmaya. Hangi konu olursa olsun. Konu başlığı seçin. Enerji, sağlık, turizm, sanayi, eğitim, tarım, dış politika tartışalım."

Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin soru üzerine İnce, "Ben Cumhurbaşkanı olursam, Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu gerçekleşirse Esad'la masaya oturacağım, Şam'a büyükelçi atayacağım, mültecileri göndermek için garantör bir ülke olarak yardım da edeceğim ama geri göndereceğiz." görüşünü paylaştı.

Basın açıklamasının ardından partisinin il başkanlığının açılışını yapan İnce, daha sonra bir otelde düzenlenen il kongresine katıldı.

Kentteki esnafı gezen İnce, Atatürk Köşkü'nü de ziyaret etti.