Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

11.05.2023 16:18

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi. İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu milletim için yapıyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

"SON 45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM"

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, "Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar?" dedi.

Son Dakika: Muharrem İnce adaylıktan çekildi

"HER EVDEN MEMLEKET'E OY İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Muharrem İnce şöyle devam etti: "Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. 45 gün boyunca her gün başka bir iftira... Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecekli DEVAlı var. AK Parti var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

Son Dakika: Muharrem İnce adaylıktan çekildi

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

YORUMLAR (22)
  • Murat Ercan: Muharrem Hoca; hani "her gün tavuk gibi yaşamaktansa bir gün horoz gibi öl" yiğitliktir deyimi var ya işte ona bile yüreğiniz yetmemiş anlaşılan. Kılıçtaroğlu sizi de diğerleri gibi tedavülden kaldırdı.Siyasetin yüreksiz ve tabansız insanların harcı olmadığını ispat ettiniz.Tebrikler. Cevap Yaz 61 11 Yayından Kaldır
  • Alper006 : Adaylıktan çekilip bunu milletim için yapıyorum deme lüksüne sahip değilsin. Milletini düşünen birisi başkasının ne düşündüğüne ne söyleyeceğine bakmaz. Bu güne kadar seni destekleyenlerle dalga geçtin saygısızlık yaptın derim ben bu çekilmeye. Vatanını milletini düşünen kaybedeceğini bilse bile sonuna kadar gidendir. O kadar laf saydın şimdi git Kılıçdaroğlu nün elini sık. Cevap Yaz 77 13 Yayından Kaldır
  • Murat Sencicek: Bugüne kadar oluşturulan bütün kasetlerde kimin parmağı olduğu ortaya çıktı.Hala utanmadan sofraya davet ediyorlar. Ama o sofraya gidipte oturursan kursağında kalsın inşallah. Siyaset hiç bu kadar çirkinleşmemişti. Cevap Yaz 102 18 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi - Son Dakika


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