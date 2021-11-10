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Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü - Son Dakika

Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

10.11.2021 16:02
Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

Geçtiğimiz ay ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiği kriz, büyükelçileri geri adım atması sonrasında aşılmıştı. Akşener bugün Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir görüşme yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

1.5 SAAT SÜRDÜ

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen program, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Avrupa Birliği Delegasyonu'nun Resmi Twitter Hesabı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB Büyükelçileri bugün AB Rezidansı'nda Meral Akşener ile görüştü. Toplantıda Türkiye ve bölge gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

NE OLMUŞTU?

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edileceğini açıklamış, Dışişleri Bakanlığı da büyükelçileri bakanlığa davet etmişti. Büyükelçilerin geri adımı sonrasında istenmeyen adam uygulaması gerçekleşmemişti.

Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü

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Son Dakika Politika Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü - Son Dakika
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