Adeta parti teşkilatlarına sembolik bir mesaj verdi! Meral Akşener, yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor - Son Dakika
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Adeta parti teşkilatlarına sembolik bir mesaj verdi! Meral Akşener, yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor

06.07.2023 15:29

İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Meral Akşener, Ankara'ya taşınma kararı aldı. Akşener, yerel seçimlere ve siyasi çalışmalara odaklanmak için İstanbul'daki evini kiraya verecek ve Ankara'da ikamet edecek. Bu kararın teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu belirtiliyor.

Seçim sonrası parti içi ve dışındaki muhaliflere sert sözlerle yüklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda yeniden genel başkan seçildikten sonra kolları sıvadı. Akşener, 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşmak ve teşkilatlara motivasyon mesajı vermek için Ankara'ya taşınma kararı aldı.

SEMBOLİK MESAJ TAŞIYOR

İstanbul'daki evini kiraya verecek Akşener, hafta sonundan itibaren ailesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edecek. Bu arada Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu belirtiliyor.

SAHA GEZİLERİNE BAŞLAYACAK

Taşındıktan sonra partisinin yeni yol haritası kapsamında Ankara'da siyasi çalışmalarına ve yerel seçimlere yoğunlaşacak Akşener, saha çalışmalarına da başlayacak. TBMM'nin çalışmalarına ara vermesinin ardından milletvekilleri ve parti yöneticileriyle öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantılar yapacak Akşener, sonrasında ilçelerde organize edilecek toplantılarda parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelecek. Daha önce 20 Ocak 2020'de başladığı il ve ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener, tüm Türkiye'yi yeniden dolaşacak.

YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Kurultayda, yerel seçimlere daha dinamik bir yapıyla hazırlanmak hedefiyle Genel İdare Kurulunda (GİK) köklü değişiklik yapan Akşener, Başkanlık Divanı'nda ise 6'sı kadın 14 yeni isme yer vermişti. Yeni Başkanlık Divanı'nın dünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirildi. Toplantıda, partinin yeni yol haritası da belirlendi. Partinin müstakil bir anlayışla ve kuruluş felsefesini öne çıkararak ilerlemesi üzerinde mutabık kalınan toplantıda, bu süreç "yeni bir başlangıç ve ivmelenme dönemi" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Şbn Şbn: Valla istediğin yere taşın zaten İstanbul sana 3 gömlek büyük gelir Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Sende kendini hintkumaşımı sayıyorsun Cevap Yaz 30 7 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Adeta parti teşkilatlarına sembolik bir mesaj verdi! Meral Akşener, yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adeta parti teşkilatlarına sembolik bir mesaj verdi! Meral Akşener, yerel seçimler için İstanbul'dan Ankara'ya taşınıyor - Son Dakika
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