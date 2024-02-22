Meral Akşener\'den İzmir\'de CHP\'ye sert sözler: Atatürk\'ün varisi olanlar bugün demleniyor

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ümit Özlale'nin İzmirlilerin hassasiyetleri dışına asla çıkmayacağına kefil olduğunu söyleyen Akşener, CHP yönetimine DEM Parti üzerinden tepki göstererek, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar." dedi.

Meral Akşener, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen "İzmir Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için önemini vurgulayan Akşener, dünyada hala bu kadar özlenen bir liderin bulunmadığını ifade etti.

"ATATÜRK'ÜMÜZE, AİLESİNE SÖYLENEN HİÇBİR SÖZÜ YUTAMADIM"

Atatürk'e yönelik iftira ve saygısızlıklara değinen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben insan olarak pek çok iftiraya, çirkinliğe zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir, zaman zaman çok zor olsa da yaşamışımdır ama Atatürk'ümüze, ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Zübeyde Hanım hakkında bu dönemde konuşulan çirkinliklerin hiçbirini hazmedemedim. Zaman zaman ağzımı bozdum, küfür ettim, mahkemeye verildim ama isterdim ki Türkiye'de yer yerinden oynasın. Oynamadı kardeşlerim. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun."

"ATATÜRK'ÜN VARİSİ OLAN BUGÜN DEMLENİYOR"

İzmir'in Atatürk'ün, Zübeyde Hanım'ın şehri olduğunu ve ilk kurşunu atarak, "işgale hayır" dediğini hatırlatan Akşener, "Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OLUŞAN MECBURİYETLER ORTADAN KALKACAK"

Akşener, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bugün İzmir'de bir karar vereceksiniz. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Bu karar 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım' diyen, ondan sonra da canı istediği gibi canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün, bugünkü torunu sayabileceğimiz onun uğruna, ilkeleri uğruna onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz, İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümit Özlale'ye vereceksiniz. Ne o tarafla, ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz."

"BEN KENDİSİNE KEFİLİM"

Akşener, adayları Ümit Özlale'ye destek isteyerek, "Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk'ü seven, sahip çıkan, demokrasiye hukukun üstünlüğüne, adalete, liyakate inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar? Tam tersine bu istediklerimizin hepsini yapar. Ben kefilim kendisine." ifadelerini kullandı. Daha sonra İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçilmeleri durumunda kente yapacakları hizmet ve projeleri anlattı.