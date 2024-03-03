Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa\'nın göçmen parkı değildir

Politika

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AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi gerektiğini belirten AK Partili Metin Külünk çıkışıyla büyük ses getirdi. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Külünk, "Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir. Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

AK Partili Metin Külünk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÖÇMEN PARKI DEĞİLDİR"

Külünk şu ifadeleri kullandı; "Sosyolojik depremin önemli fay hatlarından birisi de Suriyeli göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir. Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir. Geri Kabul Anlaşması iptal edilmelidir.

"SURİYE'DE DÖKÜLEN KANDA EMPERYALİZMİN ELİ VAR"

Suriyeli kardeşlerimizin Avrupa'ya geçişlerini engelleyecek her adımdan vazgeçmeliyiz. Suriye'de dökülen kanda emperyalizmin eli vardır ve de hem kanı döktüren olacak hem de risk üstlenmeyecek.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ÖNÜNÜ NEDEN KESİYORUZ?"

Türkiye Avrupa Birliği'nin göç karakolu değildir. Gazze'de gördüğümüz emperyalizmin iğrenç yüzünü Avrupa'nın orta yerinde de görüyoruz. O halde hayatlarını Avrupa'da devam ettirmek isteyen Suriyeli kardeşlerimizin önünü neden kesiyoruz? Farkındayız, var oldukları topraklara yabancı yetiştirildikleri Avrupa düşüncesine ruhlarını teslim etmişler, hayatın bütün alanlarında çoklar. Anadolu'da bütün eski devletler göç dalgası ile çökmüştür unutmayın."

ÖZDAĞ'DAN TEBRİK MESAJI

AK Partili Külünk'ün bu sürpriz çıkışına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan destek gecikmedi. Külünk'ün açıklamasını X hesabı üzerinden alıntılayan Özdağ, "AK Parti trollerinin şimdi Metin Külünk'e ırkçı, faşist, MOSSAD ajanı diye saldırmasını bekliyoruz. Birgün herkes Zafer Partisi gibi düşünecek derken şaka yapmıyorduk. Sayın Metin Külünk ile siyasi duruşlarımız hep farklı oldu. Ancak vatanımız olmaz ise siyasi görüşümüzün anlamı olmaz" dedi. Özdağ, sözlerini Külünk'ü tebrik ederek bitirdi.