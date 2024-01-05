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MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var - Son Dakika
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MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte "15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

MHP\'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
05.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:10
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclis'ine sundu.

"MEDYA DİPLOMASİSİNİN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİNE İNANIYORUZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi Meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP, 15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın mensuplarına hususi pasaport teklifi sundu

TEK KRİTER, TERÖR SUÇLARINA BULAŞMAMIŞ OLMAK

Özdemir, kanun teklifinin gerekçesini de paylaştı. Teklifin gerekçesinde, "Ülkemize karşı yürütülmeye çalışılan karanlık ve kirlik emelleri engelleyebilecek mekanizmaların hızlı çalıştırılabilmesi ile doğru bilginin etkin yayılabilmesi adına, akıl ve vicdan sahibi, vatansever basın mensuplarımızın yurt dışında görevlerini daha rahat icra edebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanabilmesi, ihtiyaç duyulan yüksek yetkinliğe sahip medya diplomasisinin geliştirilebilmesi için ehemmiyet arz eden bir husustur. Bu kapsamda da mesleklerinde 15 yılı doldurmuş ve basın kartına sahip, terör suçlarına bulaşmamış basın mensuplarımıza hususi pasaportun temin edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Şoförlere de verin anladın sen onu!! Yanıtla 0 0
  • Beşiktaş 1903: Eee rahatça gitsinler diyemi yandaş gazeteci. İyi de hani Avrupa dijj güçler igg di Yanıtla 0 0

Milliyetçi Hareket Partisi, Güvenlik, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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