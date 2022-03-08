MHP'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paneli - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, kadınların saygınlığına gölge düşüren, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağ dışı uygulamanın karşısında güçlü bir şekilde durduklarını söyledi.

MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında parti genel merkezinde panel düzenlendi.

Yılık, panelde yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amaç ve hedefine ulaşmayacaktır." ifadesini anımsatarak, parti olarak kadınların kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlayacak politikalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kadınların toplumsal statülerini güçlendirmek anlamında önemli girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yılık, şöyle devam etti:

"Kadınların siyasetteki varlığını artırmak, istihdam ve sosyal hayatın belirleyici unsurlarında hak ettiği konuma taşınmasını sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınların şiddete maruz kalmasına yol açan kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenleri ortadan kaldıracak çalışmalar yürütmekte, sivil toplum kuruluşları ve medyanın bu konuda duyarlı hareket etmesi manasında farkındalık artırıcı faaliyetleri paylaşmaktayız. Kadınların saygınlıklarına gölge düşüren, temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayan, istismarlarına yol açarak toplumda geri kalmalarına sebep olan her türlü çağ dışı uygulamanın karşısında güçlü bir şekilde durmaktayız."

Yılık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün vesilesiyle hakları için uğraş veren, çocukları ve aileleriyle savaşın ortasında kalan tüm kadınların hayatın gerçekleriyle mücadelesinde her daim yanlarındayız." ifadesini kullandı.

"Her yıl kadına yönelik şiddet artıyor"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın da kadına yönelik şiddetin tarihini anlattı.

Prof. Dr. Sargın, kadına yönelik şiddetin tarihinin ilk olarak kayıtlarda 3 bin yıl öncesine dayandığına dikkati çekerek, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bizim değil, küresel bir sorun olarak toplumsal yaşamda ne yazık ki yerini almakta." dedi.

Dünyada ilk kez 1987'de kadına yönelik şiddete dikkatin çekildiğini ve bu tarihe kadar kadına yönelik şiddetin günlük hayatın bir parçası olarak algılandığını aktaran Sargın, konuya ilişkin ilk bilimsel çalışmanın da 1971'de yayınlandığını kaydetti.

Şiddetin en çok görüldüğü yerin aile olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sargın, şöyle konuştu:

"Her yıl dünyada 1,6 milyon kadın şiddetin kurbanı olmakta, hayatını kaybetmekte. Faili meçhuller ya da şüpheliler hariç. Farklı ülkeler üzerinde yapılan çalışmalarda 15-49 yaş arasındaki kadınlar yüzde 15-71 arasında değişen oranlarda şiddete maruz kalmakta. Bu oran Türkiye'de yüzde 75'dir. Dünyada ilk sıralardayız. Her yıl kadına yönelik şiddet artıyor."