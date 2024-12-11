MHP'den Enerji Vurgusu: Bağımsızlık ve İstihdam

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Gabar'da silahlar patlamıyor, elinde silahla dolaşan yok. Gabar'da iş, istihdam, umut, gelecek, kardeşlik, milli birlik ve dayanışma ruhu var." dedi.

MHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP İstanbul Milletvekili Yönter, son dönemlerde küresel ve bölgesel hesapların ağırlık merkezinin enerji olduğunu söyledi.

Doğal kaynakların, toplumların ve devletlerin rotasını çizdiğini belirten Yönter, Türkiye'nin hedeflerinden birisinin de enerjide bağımlılığı azaltarak bağımsızlığın tescil edilmesi olduğunu vurguladı.

Yönter, enerjide bağımsızlığın hayati olduğunun altını çizerek, "Kendi göbek bağımızı kendimizin keseceği, kendi ihtiyaçlarımızın aracısız karşılanacağı yüksek seviyeye, düzeye ulaşmak asıl olmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında enerji alanında tam bağımsızlık iradesinin sivrilmesi ileri yönlü hamledir." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji klasmanında iddialı olunması gerektiğini ifade eden Yönter, bu konuda mesafeler almanın gelecek nesilleri de güvenceye kavuşturacağının altını çizdi.

Her alanda sahip olunan potansiyel gücün kullanılmasıyla Türkiye'nin enerjide tam bağımsız lige taşınacağını dile getiren Yönter, enerji talebinin son 20 yılda arttığını, yeni ve yenilenebilir enerji kaynağı çeşitliliğini artırmanın enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını kaydetti.

Yönter, Türkiye'de elektrik tüketiminin yüzde 33'ünün yenilebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini belirtti.

Gabar'daki petrol keşfine ilişkin açıklamalarda bulunan Yönter, "Gabar'da silahlar patlamıyor, elinde silahla dolaşan yok. Gabar'da iş, istihdam, umut, gelecek, kardeşlik, milli birlik ve dayanışma ruhu var. Bu sayede yerin altındaki doğal kaynak, yerin üstünde yaşayan millet varlığı tarafından çıkarılıp geleceğin inşasında kullanılıyor. 60 kuyuda üretim devam ediyor." diye konuştu.

"Enerji politikalarındaki kararlı yaklaşım, Türkiye'yi bölgesel enerji merkezi haline getirme vizyonunu güçlendirecektir"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye'nin dünya rezervlerinin yüzde 70'ine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bor pazarında lider olduğunu belirten Başkan, karbür üretiminde de önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Başkan, Türkiye'nin bor ve karbür sektöründeki yatırımlarının, ithalatı azaltacağını, ihracat kapasitesini artıracağını ifade etti.

Enerji verimliliği konusunda atılan adımların büyük önem taşıdığını aktaran Başkan, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Abdurrahman Başkan, şunları kaydetti:

"Enerji politikalarındaki kararlı yaklaşım, Türkiye'yi bölgesel enerji merkezi haline getirme vizyonunu güçlendirecektir. Yerli ve yenilebilir kaynakların kullanımının artırılması, enerji verimliliğin sağlanması, doğal gaz ve petrol keşiflerinin hızlandırılması, nükleer enerji yatırımlarının devreye alınması Türkiye'nin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması için büyük bir fırsattır."

"Havalimanlarımız, stratejik üsler konumuna yükselmiştir"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, enerji ve ulaşım alanında önemli yatırımların yapıldığını belirtti.

Enerji alanında söz sahibi olunması için emin adımlarla ilerlendiğini ifade eden Işıkver, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmaların sonuç verdiğini dile getirdi.

Işıkver, Türkiye'nin, ulaşım ve lojistik alanında bölgesel üs olması için çalışıldığını kaydetti.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

Ulaşım alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini aktaran Konal, havacılık sektörünün yolcu taşımakla sınırlı olmayan sistem haline geldiğini anlattı.

Konal, "Havalimanlarımız, birer lojistik merkez, tıbbi ekipmanların ve insani yardımlaşmaların hızlı sevk edilebildiği stratejik üsler konumuna yükselmiştir." şeklinde konuştu.

"50 milyon ailenin güvenli internete erişimi sağlanmıştır"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, milli ve güçlü teknolojik sistemler için çalışma yapıldığını aktardı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Uysal, ekonomiye 38 milyar lira katma değer sağlayan BTK'nin, en fazla katma değer üreten düzenleyici kurum olduğunu anlattı.

Uysal, "BTK'nin gerçekleştirdiği projelerden en önemlisi, çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı internet içeriklerinden korunmasıdır. Bu doğrultuda 50 milyon ailenin güvenli internete erişimi sağlanmıştır." dedi.

"Halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir"

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, parti olarak TBMM'ye sundukları Ruh Sağlığı Kanun Teklifi'nin gündeme alınması gerektiğini belirtti.

"Yenidoğan çetesi" davasını hatırlatan Yılık, verilecek hiçbir cezanın yürekleri soğutmayacağının altını çizdi. Pelin Yılık, konuyu titizlikle takip ettiklerini bildirdi.

Bütçeleri, doğru sağlık hizmetlerine aktarmanın önemli olduğuna dikkati çeken Yılık, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlarla oluşturulan kapasite neticesinde hizmet kalitesinde, halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Randevu alamama, ileri bir tarihe alma veya istenilen hastanede yatak bulamama gibi şikayetler halen yer yer devam etmektedir. Bu ihtiyaçları karşılamak için yeterli personeli olan hastanelerin tam gün tam kapasite çalışması yerinde olacaktır."

"Katil çetesi sağlık camiasının onuruna büyük zarar vermiştir"

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, sağlık turizmi alanındaki merdiven altı uygulamaların sektörün büyümesine engel olduğunu söyledi.

"Yenidoğan çetesi" davasını anımsatan Ersoy, TBMM'de tüm partilerin oy birliğiyle Araştırma Komisyonu kurulduğunu dile getirdi.

Ayşe Sibel Ersoy, şunları kaydetti:

"Araştırma Komisyonuyla gereken incelemelerin yapılıp suistimallerin önüne geçmek en büyük isteğimizdir. Sadece para için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan katil çetesi toplumumuza ve sağlık camiasının onuruna büyük zarar vermiştir. Mahkemeye intikal eden davanın en kısa zamanda sonuçlandırılarak en ağır cezaların verilmesini diliyoruz."