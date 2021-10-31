MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz - Son Dakika

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar sürerken, Cumhur İttifakı üyeleri şimdiden 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek için kolları sıvadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin yanı sıra Cumhur İttifakı'nın Meclis'te birinci parti olarak çıkması olduğunu dile getirdi.

MHP'NİN AĞIR İSİMLERİ TAM KADRO

MHP Genel Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştirildi. Düğün salonunda yapılan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, MHP MYK Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, Uğur Öztürk, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcıları Mehmet Yasin Arslan, Ahmet Bedeşçi, Orhan Sanay, Şevket Toprak ile il ve ilçe teşkilat başkanları ve üyeler katıldı.

"ERKEN SEÇİM DİYE BİR ŞEY YOK"

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhur ittifakının da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de cumhurbaşkanı adayıdır" dedi.

"HEDEFİMİZ CUMHUR İTTİFAKI'NI BİRİNCİ PARTİ YAPMAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Önümüzde 2023 seçimleri var, erken seçim diye bir şey yok. Ama seçim çalışması evvelden başladı. Cumhur ittifakı olarak MHP olarak önümüzdeki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın da Milliyetçi Hareket Partisi'nin de cumhurbaşkanı adayıdır. Bunu çok evvel açıkladık.

2023 seçimlerinde bir hedefe doğru yoğunlaşmamız lazım. Bu hedef ne? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak Cumhur İttifakı'nı da mecliste birinci parti olarak çıkarmamız lazım."