MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri\'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır.

15.01.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır." dedi.

Durmaz, Kayseri'de bir otelde düzenlenen MHP'nin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerini kapsayan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Durmaz, Türk devletini parçalamak, Türk milletini bölmek isteyenlerin, her zaman karşılarında Türk milletinin istiklaline olan inancını bulacağını söyledi.

Tarih boyunca Anadolu topraklarının ihanete teslim olmadığını vurgulayan Durmaz, "Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşındığımızda, davamız da biz de zafere ulaşmış olacağız. Lakin yolumuzdaki engelleri temizlemek ve önümüze çıkarılan bariyerleri yıkıp yerle yeksan etmek zorundayız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı"

Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin bölücü terör örgütü PKK olduğuna değinen Durmaz, şöyle devam etti:

"Hamdolsun son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur; terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz, bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütünün, silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir."

"Birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz"

Durmaz, birlik ve beraberliğe dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Bu anlamda dün, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların, milletten gizli saklı, kapalı kapılar ardında buluşup Türksüz bir anayasa taslağı hazırlayanların, gizli protokollerle seçim satanların, 'burası Kürdistan' diyene ağızlarını açamayanların, şehit yakınına küfredeni milletvekili yapanların, HDP'lilerin 'bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz' sözüne cevap veremeyenlerin, bugün bir anda milliyetçi kesilmeleri, milliyetçilik adına ahkam kesmeleri tribüne oynamaktan başka bir şey değildir."

" Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışını, liderimizin milliyetçiliğini tartışmak sorgulamak, söz konusu mankurtların haddi değildir." diyen Durmaz, şunları kaydetti:

"Herkes haddini hududunu bilmeli, ağzından çıkan lafa dikkat etmelidir. Sayın Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif, attığı adım ve uzattığı el, etnik veya mezhebi, hiçbir ayrışmaya zemin oluşturmadan, milletimizin arasına nifak sokulan, kardeşlik bağlarına mayın döşenen her bir alanı temizlemek için tarihi fırsat olarak değerlendirilmelidir. Temelinde bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan, bir arada yaşama iradesi ve arzusu olan söz konusu tarihi adımı istismar etmek isteyenler, bu milletin birliğine beraberliğine kastedenlerdir. Bu nedenle diyoruz ki gelin, Türkiye üzerine oynanan oyunların bir parçası olmayın. Uzatılan el ve iyi niyetimiz suiistimal edilirse tarih hükmünü icra edecek, iyileşme göstermeyen bu kanser hücresi bünyeden ebediyen temizlenmek için sökülüp atılacaktır. Başka yol yoktur, başka çare kalmamıştır."

Programa, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile 6 ilden gelen belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Sadir Durmaz, Güvenlik, Politika, kayseri, Terör, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.