MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Kayseri\'de konuştu Açıklaması

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır." dedi.

Durmaz, Kayseri'de bir otelde düzenlenen MHP'nin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerini kapsayan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Durmaz, Türk devletini parçalamak, Türk milletini bölmek isteyenlerin, her zaman karşılarında Türk milletinin istiklaline olan inancını bulacağını söyledi.

Tarih boyunca Anadolu topraklarının ihanete teslim olmadığını vurgulayan Durmaz, "Türk milletini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşındığımızda, davamız da biz de zafere ulaşmış olacağız. Lakin yolumuzdaki engelleri temizlemek ve önümüze çıkarılan bariyerleri yıkıp yerle yeksan etmek zorundayız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı"

Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin bölücü terör örgütü PKK olduğuna değinen Durmaz, şöyle devam etti:

"Hamdolsun son yıllarda Cumhur İttifakı'nın kararlı iradesiyle insanlık düşmanı teröristler, yurt içinde bitme noktasına geldi. Başarılı sınır ötesi operasyonlarla da bataklıkların çoğu kurutuldu. Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur; terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur. Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değildir. Terörle mücadele askeri ve hukuki alanda sürmektedir ve son terörist yok edilinceye kadar da devam edecektir. Uzatılan el, atılan adım tabiri caizse köprüden önceki son çıkıştır. Bilge liderimiz, bin yıllık kardeşliğin korunması adına Türk milletinin en büyük şansıdır ve tarihin üzerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmektedir. Terör örgütünün, silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir."

"Birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz"

Durmaz, birlik ve beraberliğe dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birlik ve beraberlik ikliminin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Bu anlamda dün, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak yapanların, milletten gizli saklı, kapalı kapılar ardında buluşup Türksüz bir anayasa taslağı hazırlayanların, gizli protokollerle seçim satanların, 'burası Kürdistan' diyene ağızlarını açamayanların, şehit yakınına küfredeni milletvekili yapanların, HDP'lilerin 'bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz' sözüne cevap veremeyenlerin, bugün bir anda milliyetçi kesilmeleri, milliyetçilik adına ahkam kesmeleri tribüne oynamaktan başka bir şey değildir."

" Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçilik anlayışını, liderimizin milliyetçiliğini tartışmak sorgulamak, söz konusu mankurtların haddi değildir." diyen Durmaz, şunları kaydetti:

"Herkes haddini hududunu bilmeli, ağzından çıkan lafa dikkat etmelidir. Sayın Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif, attığı adım ve uzattığı el, etnik veya mezhebi, hiçbir ayrışmaya zemin oluşturmadan, milletimizin arasına nifak sokulan, kardeşlik bağlarına mayın döşenen her bir alanı temizlemek için tarihi fırsat olarak değerlendirilmelidir. Temelinde bin yıllık kardeşlik hukukuna dayanan, bir arada yaşama iradesi ve arzusu olan söz konusu tarihi adımı istismar etmek isteyenler, bu milletin birliğine beraberliğine kastedenlerdir. Bu nedenle diyoruz ki gelin, Türkiye üzerine oynanan oyunların bir parçası olmayın. Uzatılan el ve iyi niyetimiz suiistimal edilirse tarih hükmünü icra edecek, iyileşme göstermeyen bu kanser hücresi bünyeden ebediyen temizlenmek için sökülüp atılacaktır. Başka yol yoktur, başka çare kalmamıştır."

Programa, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile 6 ilden gelen belediye başkanları ve partililer katıldı.