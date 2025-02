Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: "Liderimize hadsizce saldıranların milletimizin yüzüne bakacak halleri kalmayacaktır"

BURSA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bursa'da 6 ilin katıldığı toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde Terörsüz Türkiye vizyonunu sürdürdüğünü söyleyen Durmaz, yurt içerisinde terörün bitme noktasına geldiğini kaydetti. Durmaz sözlerinin devamında, " Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların o gün geldiğinde emin olunuz ki, aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket PartisiBursa İl Başkanlığı ev sahipliğinde 6 ilin yönetimlerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova teşkilatlarının katıldığı toplantı MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yönetiminde yapıldı.

Programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sözlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selam ve sevgilerini ileterek başladı.

MHP'li belediyelerin şehirlerin ihtiyacını gözeterek vizyon ürettiğini kaydeden Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi, yarım asrı aşan siyasi tarihinde, milliyetçi-ülkücü hareketin temsilcisi olarak, köklü değerleri ve ilkeleriyle öne çıkmıştır. Genel başkanımızın milli hafızalara kazıdığı, "Önce Ülkem ve Milletim" sözüyle özetlediği siyaset anlayışı, "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmada anahtar kavramdır. "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışı, popülist söylemlerden ve günü kurtarmaya yönelik politikalardan uzak, milletin uzun vadeli refahını, huzurunu ve mutluluğunu hedefleyen bir yaklaşımı ifade eder. Bu doğrultuda, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Genel başkanımızın liderliğinde, ülkemizin sadece bugününe ait sorunlarına değil, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları da öngörerek kalıcı çözümler üretmek durumundayız. Bu anlayışla, 'Her şeyden Önce Türkiye' diyerek tüm çalışmalarımızı milli ve manevi değerlerimiz ekseninde şekillendiriyor, ahlaki ilkeleri önceleyen bir Belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Üretken Belediyecilik vizyonuyla, vatandaşlarımıza samimiyetle hizmet ediyor, şehirlerimizin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabalıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden aziz milletimizin her ferdinin talep ve ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor, belediye başkanlarımızın, seçim dönemi taahhütlerini gerçekleştirmeleri hususunda uyarı ve destek görevimizi yerine getiriyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve güvenliği her şeyin önündedir. Öte yandan, hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyen, belediye kadrolarını eş dost akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak, sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye vizyonunun sonuç vereceği günler yakındır"

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı ile yurt içerisinde terörün bitme noktasına geldiğini belirten Durmaz, "Yarım asrı aşan siyasi hayatında Milliyetçi Hareket Partisi, devletini ve milletini önceleyen siyasi anlayışıyla, milli ve manevi değerlerimizi korumayı, Cumhuriyetimizi kuran iradenin ayak izlerini takip etmeyi kendine şiar edinmiş bir duruşun temsilcisidir. Bu duruşunun bir sonucu olarak, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliğine karşı oynanan bütün kirli oyunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli siyasetiyle hamdolsun her seferinde bozulmuştur. Kurucu genel başkanımız hangi inisiyatifleri alıp, devletin ve milletin önüne konulan sorunları bertaraf etmişse, bugün genel başkanımız da aynı istikamette ilerlemekte, sorunları çözerek, oyunları bozarak kutlu yürüyüşü sürdürmektedir. Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde, liderimiz aldığı önemli kararlar ve yaptığı yerinde hamlelerle Türk siyasi hayatına büyük damga vurmuştur. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi, içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımları görmezden gelenler, geçmişin istikrarsız Türkiye'sine geri dönmek arzusunda olanlar, Türkiye üzerinde hesap yapan küresel güçlerin içimizdeki aparatlarından başkası değildir. Ömrünü büyük Türk milletine adayan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bugün Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmek ve yeni Yüzyılda ülkemizi terör belasından tam anlamıyla kurtarmak için bir vizyon ortaya koymuştur. Terörsüz Türkiye Vizyonu, emperyalizmin taşeronu olan bölücü terör örgütünün hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefleyen kararlı bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu konuda büyük bedeller ödemiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarısı sayesinde terör örgütü yurt içerisinde yok denecek hale gelmiş, komşu coğrafyalarımızda ise hareket alanı son derece kısıtlanmıştır. Liderimizin, "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla ortaya koyduğu iradenin sonuç vereceği günler Yüce Allah'ın izniyle yakındır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların o gün geldiğinde emin olunuz ki, aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Eskişehir ve Yalova teşkilatları istişare toplantısı basına kapalı bir şekilde devam etti.