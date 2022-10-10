MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu, adaylık oluru için ABD'ye koştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD'ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon'dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu, koloniyalizmin askeri haline gelmiştir" dedi.

MHP'li Yalçın, partisinin 'Adım Adım 2023; Köyüm Benim' temalı sohbet toplantıları ile mitinglerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, 8 Ekim Cumartesi günü başladıkları sohbet toplantıları kapsamında bugüne kadar 8 il ve 52 ilçeye bağlı toplam 136 köyde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Sohbet toplantıları sırasında kadirşinas ve vefakar vatandaşlarımız, MHP kadrolarını sımsıcak duygularla karşılayıp sevgiyle bağrına basmıştır. MHP'ye rağbet eden de itibar eden de varlık sebebimiz olan aziz milletimizdir" ifadelerini kullandı.