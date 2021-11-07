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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri

07.11.2021 18:16
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında konuşlanan HDP'nin arkasına düşen, Milliyetçi Hareket Partisi'ni beğenmeyip ayrılıp İYİ Parti diye bir partiyi kuranları düşünün. Onların eline fırsat geçerse ne olacak onu düşünün." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında konuşlanan HDP'nin arkasına düşen, Milliyetçi Hareket Partisi'ni beğenmeyip ayrılıp İYİ Parti diye bir partiyi kuranları düşünün. Onların eline fırsat geçerse ne olacak onu düşünün." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programları kapsamında Elazığ'a gelen Yıldırım, temasları kapsamında Sivrice ilçesinde belediye tarafından tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Yıldırım, belediye bahçesindeki törende, Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ilçeye geldiğini söyledi.

Devletin güçlü olması ve vatandaşına karşı hassas olması gerektiğini belirten Yıldırım, "Ama başımızdakilerin vatandaşlara karşı hassasiyeti yoksa öyle bir özelliği yoksa, devletin gücünden vatandaş yararlandırılmıyorsa o güç de bir şeye yaramaz. Şimdi burada devletimiz güçlü ve devletimiz vatandaşına hassas. Deprem oldu, devletin bakanları buradaydı. Allah hepsinden razı olsun. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız ilk gün buradaydı." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'de birçok afet bölgesini gezdiğini ifade ederek, Rize'deki sel felaketinde de Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde devletin orada olduğunu anlattı.

"Sel, arabaları ikinci katlara atmıştı, öyle bir afetti. Yine devlet oradaydı yine bakanlar oradaydı. Böyle bir anlayışa sahip bir iktidar tarafından yönetiliyoruz." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Böyle bir anlayışa sahip Cumhurbaşkanımız var. Böyle bir anlayışa sahip bir Cumhur İttifakı var, bakanlarımız var. Rabb'im eksikliklerini göstermesin. ya değişik anlayışa sahip değişik fikir ve zihniyete sahip insanlar bizi yönetseydi ne olacaktı. Bir de onu düşünün. İki gün evvel Bingöl'de olanları gözünüzün önüne getirin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında konuşlanan, HDP'nin arkasına düşen, Milliyetçi Hareket Partisi'ni beğenmeyip ayrılıp İYİ Parti diye bir partiyi kuranları düşünün. Onların eline fırsat geçerse ne olacak onu düşünün. Onların yaptığını düşünün. Elazığ'a, Bingöl'e geldiler. Niye geldiler sorarsanız, 'Efendim biz esnafın mağduriyetini anlatmak için geldik.' Söz bu, görüntü ne? Şehidin kardeşinin kafasını kıstırıyorsun, sürükleye sürükleye götürüyorsun. Bir de küfredip kakıyorsun. Yapan kim, İYİ Partinin Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan. Böyle bir zihniyet iktidar olsa ne yaparız?"

Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösteren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi öyle bir siyasi parti var ki zillet ittifakının ortağı, MHP'yi bölmüş gitmiş, HDP öne düşmüş CHP'ye onun arkasında, onun arkasında İYİ Parti. İşte onun grup başkan vekili, bizim o Bedrin aslanlarıyla eşdeğer tuttuğumuz şehidin ağabeyine kafasını kıstırmış, 'Sen bize HDP ile işbirliği yaptığımız için' protesto ediyorsun diye küfrediyor. ya böyleleri iktidar olsa Allah bunlara nasip etmesin. Bu zihniyet gelse ülkeyi yönetse halimiz nice olur. İşte onun için şükretmemiz gerekir. Neye şükredeceğiz? Güçlü bir devlet kuran güçlü devlet adamlarımız var. Güçlü devletinin vatandaşa hizmet eden hassas, yürekli, naif devlet adamlarımız var. Vatandaşını düşünen, iyi gününde, kötü gününde yanında olan devlet adamlarımız var."

Törene, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Elazığ'da İYİ Partiye eleştiri - Son Dakika
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