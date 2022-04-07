MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü...

07.04.2022 10:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü olmayan ülkeler, iğrenç bir senaryoya bel bağlamışlardır. Savaş ve çatışmalar sırasında yalan ve saptırılmış haberlere maalesef sürekli ihtiyaç hissedilmiştir." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Ukrayna, Savaş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Ukrayna Buça'da ortaya çıkan görüntüler) İhtimalen veya ihtiyatlı bir şekilde söylersek savaşın bitmesine tahammülü... - Son Dakika
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