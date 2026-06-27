MHP'li Büyükataman: CHP bölünüyor, gelecek vizyonu yok - Son Dakika
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MHP'li Büyükataman: CHP bölünüyor, gelecek vizyonu yok

MHP\'li Büyükataman: CHP bölünüyor, gelecek vizyonu yok
27.06.2026 16:33
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kurucu değerlerine tamamen sırt çeviren Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde bitmek bilmeyen kurultay kavgaları ve çok başlı yönetim buhranıyla tam bir savrulma ve ne yazık ki bölünme yaşamaktadır.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kurucu değerlerine tamamen sırt çeviren Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde bitmek bilmeyen kurultay kavgaları ve çok başlı yönetim buhranıyla tam bir savrulma ve ne yazık ki bölünme yaşamaktadır. Rüşvet ve usulsüzlük şaibelerinin odağı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için bir gelecek vizyonu yoktur. Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kararlı adımları etrafında kenetlenmiştir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisinin Gemlik İlçe Başkanlığı'nın 15'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Büyükataman burada yaptığı konuşmada, 15'inci Olağan Kurultay sürecini 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlattıklarını belirterek, kongre sürecinin ülküdaşlık hukukuna sahip çıkarak daha sıkı kenetlenmelerine vesile olacağını söyledi. MHP'nin kurulduğu ilk günden beri siyasette ilkeyi, ahlakı ve milli duruşu temsil eden bir mektep olduğunu söyleyen Büyükataman, MHP'nin her şart altında devletin bekasını ve Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir iradeyle siyaset yaptığını vurgulayarak, "Bizim siyasi hırslarımız değil, Türk milletine adanmış ömürlerimiz var. Bizim aklımızda ve kalbimizde bozgunculuğun, koltuk kavgalarının, menfaat çarklarının asla yeri yoktur. Bizim aklımız hep Türkiye'dir. Kalbimiz daima Türk milleti için atmaktadır" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇ CEPHEMİZİ ÇELİKTEN ZIRHLA KORUMA İRADESİDİR'

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Büyükataman, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge stratejisi, coğrafyamızı parçalamak isteyen etnik ve mezhepsel fitne mühendislerine karşı iç cephemizi çelikten bir zırhla koruma iradesidir. Terörsüz Türkiye içeride milli birliğimizi sağlamlaştıran bir duruş, dış tehditlere karşı milli bekamızı muhafaza eden bir devlet politikasıdır" dedi.

'CHP'NİN GELECEK VİZYONU YOK, İP SİYONİZM DİLİYLE KONUŞUYOR'

Muhalefet partilerinin, bu kaotik ortam karşısında milli güvenliği, bağımsızlığı ve geleceği düşünmediğini söyleyen Büyükataman, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki muhalefet partileri bu kaotik ortam karşısında milli güvenliğimizi, bağımsızlığımızı ve geleceğimizi düşünmek yerine derin bir kurumsal çürümenin en yazık ki esiri olmuştur. Kurucu değerlerine tamamen sırt çeviren Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içinde bitmek bilmeyen kurultay kavgaları ve çok başlı yönetim buhranıyla tam bir savrulma ve ne yazık ki bölünme yaşamaktadır. Rüşvet ve usulsüzlük şaibelerinin odağı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için bir gelecek vizyonu yoktur. Diğer yanda milliyetçilik maskesi arkasına sığınıp saklanan İP, Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için adeta Siyonizmin diliyle konuşmaktadır. Artık siyaset üretemez hale gelen İP, sistematik bir yalan ve karalama aparatına dönüşmüştür. Koltuk sevdası için milli menfaatleri hiçe sayan bu anlayış şükürler olsun ki milletimizin feraset duvarına çarparak hamdolsun iflas edilmiştir. Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kararlı adımları etrafında kenetlenmiştir."

'ÜLKÜ OCAKLARINA YÖNELİK HADSİZ KARALAMALAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'nu da işaret eden İsmet Büyükataman, şunları söyledi:

"Batı dünyası ezelden beri Türk milletine ve İslam coğrafyasına karşı sürdürdüğü ikiyüzlü tavrını Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye Raporu'nda bir kez daha ortaya koymuştur. Bu raporda hepimizin yetiştiği Ülkü Ocaklarımıza yönelen hadsiz karalamalar, bizim nezdimizde tamamen yok hükmündedir. Ülkü Ocakları, Anadolu çocuklarının yetiştiği mukaddes bir kale ve Türk milletinin milli mukavemetidir. Yine aynı raporda, bağımsız Türk yargısına, Brüksel salonlarından ayar vermeye yeltenen sömürgecilerin hevesleri artık bayatlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne parmak sallamak, istikamet çizmek hiç kimsenin haddi değildir. Ayrıca Mavi Vatan'daki deniz yetki alanlarımıza ve Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğine göz dikenlerin tarihi düşmanlıklarına asla geçit vermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs, şehitlerimizin emaneti olan mukaddes vatan toprağımız, denizlerimizdeki Misak-ı Millimizdir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz tavizsizdir."

'TURAN KORİDORU ÇAĞIN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK TARİHİ BİR FIRSATTIR'

MHP Genel Sekreteri Büyükataman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bölgesinde etkili olması, milli savunma teknolojilerini güçlendirmesi İran, Irak ve Suriye gibi komşuları üzerindeki tesiri, Kıbrıs'taki kararlı duruşu, Mavi Vatan ülküsü, Afrika'da 49 ülkeyle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalaması, ülkemize hamdolsun bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna getirmiştir. Tüm bunlarla beraber, Türk dünyasında ete kemiğe bürünen iş birliği ve Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Türk dünyasına açılan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Turan Koridoru olarak nitelendirdiği kazanımlarıyla Türkiye küresel ve bölgesel ölçekte parlayan bir yıldız konumuna ulaşmıştır. Turan Koridoru çağın akışını değiştirecek tarihi bir fırsattır. Turan Koridoru, Kars'tan başlayıp Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Hazar'ı aşarak Türkistan bozkırlarına uzanan tarihi, kültürel ve iktisadi istikbal kapımızdır. Turan Koridoru, Türk Devletleri Teşkilatını tek bir kara ve demir yolu ağıyla birleştirerek, Türk dünyasını küresel nizamda kurucu bir güç merkezi haline getirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Büyükataman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Büyükataman: CHP bölünüyor, gelecek vizyonu yok - Son Dakika

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