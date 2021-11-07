MHP Konya Milletvekili Kara'dan, İYİ Parti'li Türkkan'a tepki - Son Dakika

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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Ardahan'daki programları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen Kara, ardından Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

MHP'nin, şehitlere ve ailelerine en büyük hassasiyeti gösterdiğini ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisinin herhangi bir üyesine sizler küfür bile etseniz, biz terbiyemizden dolayı saygı duyarız. Deriz ki 'o vatana bir evlat verdi, bacak verdi, kol verdi, göz verdi' ve biz susarız. Deriz ki 'biz onların hakkını nasıl öderiz'. 'Öfkesinden, acısından konuşuyor' deriz. Ama önceki gün yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisinden temizlendikten sonra kendi bulundukları ortamda kendi leşleriyle kokmaya başladılar. Ağızlarından lağım akmaya başladı."

Şehitler için Fatiha okuyan Kara, salı günkü grup toplantılarında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, konuyu gündeme getirebileceğini sözlerine ekledi.