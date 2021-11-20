MHP'li Akçay: "Kaybolan yılları telafi ediyoruz" - Son Dakika

MHP'li Akçay: "Kaybolan yılları telafi ediyoruz"

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay:

"Türkiye son 4 yılda kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü, siyasi ve yönetim istikrarını temin etmiş bir ülke olarak güçlenmekte ve uluslararası alanda da çok öneli mesafeler almaktadır"

"Kısa dönemde 5 yıllık uzun dönemde de 10 yılda şu an yüzde 70-75 olan milli savunma sanayisi yüzde 100'lere ulaşacaktır"

MANİSA - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye'nin son 4 yılda kaybolan yıllarını telafi etmeye başladığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay Türk Sağlık Sen Manisa Şubesinin 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulda bir konuşma yapan Akçay, "Milliyetçi Hareket Partisi bütün ülke meselelerini, ekonomi, güvenlik, uluslararası politika alanında verdiği mücadelenin bir semeresi olduğunu görmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakını bu düşünceyle bu anlayışla yürütmektedir. Cumhur İttifakı milli bir ittifaktır. Gündelik bir takım siyasi rekabet ve yarışların hatta çekişmelerin, zaman zaman da kör dövüşlerine varan bir takım siyasi karmaşanın içinde yer almamıştır almayacaktır. Cumhur İttifakı aynı zamanda bir sistem ittifakıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin AK Parti ile birlikte kurucu unsurlarından biridir. Şunu söyleyebiliriz ki gerek Cumhur İttifakının kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye çok daha güçlü, siyasi ve yönetim istikrarını temin etmiş bir ülke olarak güçlenmekte ve uluslararası alanda da çok öneli mesafeler almaktadır." dedi.

"Türkiye kaybolan yıllarını telafi ediyor"

Türkiye'yi güçsüz gösterme gayretinde olanlara da cevap veren Akçay şunları söyledi: "Türkiye Uluslararası alanda yalnızlaştı, sanki Türkiye'yi güçsüz gösterme hatta içimizde de Türkiye'yi güçsüz gösterme gayretlerinin reelde hiçbir anlamı geçerliliği yoktur. Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmeye başladı son 4 yılda. Bütün ülkelerin tarihine bakalım, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, ilk akla gelenler, kendi milli ekonomilerini milli savunma sanayileriyle atılıma geçirmişlerdir. Dalga dalga da bütün sanayi alanlarına da genişletmişlerdir. Türkiye şu anda yüzde 20 olan milli savunma sanayisini yüzde 70'lere 75'lere çıkarmıştır. Geri kalan yüzde 25'te hava savunma sanayisiyle ilgili yerli üretim noksanlıklarımızdır. Önümüzde azami kısa dönemde 5 yıllık uzun dönemde de 10 yılda bu oran yüzde 100'lere ulaşacaktır. Bugün Manisa OSB'de, küçük sanayi sitesinde pek çok yüzlerce bu sektördeki firmaların ve kamu firmalarının siparişlerini adeta ipek böceğinin kozasını örer gibi bu üretimleri gerçekleştiriyorlar. On binlerce genç mühendisimiz Türkiye'nin yakın geleceğinin kozasını örüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut konumunu gerek içimizde gerekse uluslararası arenada bir görünen ve bir takım kişilerin, muhalif unsurların ve Türkiye düşmanlarının söylediği gözle değil, bir de milli bir gözle hiçbir siyasi, ideolojik şartlanmaya girmeden görmek gerekmektedir. O bakımdan Türkiye yönetim istikrarını, siyasi istikrarını temin etmiş bir ülke olarak çok başarılı bir şekilde ilerlemektedir tüm sorunlara karşı. Ekonomide, sosyal alanda çünkü yeryüzünde sorunsuz bir millet, topluluk ve devlet yok.