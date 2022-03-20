MHP'li Büyükataman ve MYK üyeleri Gömeç'te - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Anadolu genelinde başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" Balıkesir'in Gömeç ilçesinde de sürdü.

Gömeç'te Madradan Restaurant'da gerçekleşen kahvaltılı toplantıya MHP Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı konuşmacı olarak katıldı.

MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar ve ilçe yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Başkan Birdar açılış konuşmasını yaparak konuklarını selamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını Gömeç'e getirdiklerini kaydederek, ülkenin bekası için mücadelelerinin sürdüğünü vurguladı.

AK Parti ile birlikte Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışmalarının sonucunda bugün Türkiye'nin dünya genelinde söz sahibi bir konuma geldiğini savunan Büyükataman, konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'yi de eleştirdi.

Türk siyasi hayatında en köklü geçmişi olan siyasal bir parti durumundaki CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükataman, "Ancak ne yazık ki bugünün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle uzaktan yakından ilgisi ve alakası kalmadı. Bu necip millete Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu ve ekibi marifetiyle hangi karanlık ilişkiler içerisinde bulunduğunu, kapalı kapılar ardında Türkiye'nin geleceğine dair hangi hain planları yaptıklarını, hangi kirli oyunlara teessüf ettiklerini, Türkiye'nin geleceğine dair hangi tuzakları kimlerle senaryolaştırmaya gayret sarf ettiklerini bıkmadan usanmadan anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu tarihi bir sorumluluğumuzdur" dedi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin de Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde Büyük Türkiye'nin inşa edilmeye çalışılmasına katkı vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, asıl hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içten içe altını oymaya çalışan dış mihraklar ve onların ülke içindeki uzantılarına karşı mücadele edebilmek olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun siyasetini bukalemuna benzeterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, Hakkari'de özerklikten bahsetmektedir. Erzurum'da dindar kesilmektedir. İzmir'de laisizm yanlısı olmaktadır. Yozgat'a gittiğinde de milliyetçi olduğunu iddia etmektedir. Şimdi biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanmamız gerekiyor" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne Canan Kaftancıoğlu üzerinden yüklenen Tekin, "Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla kalmıyor mesele. Canan Kaftancığolu'nu Türk siyasi literatüründe hangi kategoride değerlendireceğiz? PKK teröristi Sekine Cansız'a serenatlar dizen, DHKPC militanlarının arkasından ağıt yakan, 1915 olaylarını soykırım olarak gören, "Mustafa Kemal derim ama Atatürk demem" diyen bir Canan Kaftancıoğlu vakası var. Bunların hepsi birbirine baka baka kararmışlar" dedi.

Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünal ve Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da Gömeçli MHP'lilere seslendiği kahvaltıda, MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar konuşmacılara ilçenin simge doğal güzelliklerinden olan Atatürk Kayalıkları fotoğrafı hediye etti.

Kahvaltıdan sonra MHP'li konuklar ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. - BALIKESİR