MHP Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı seçimleri hakkında konuştu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 2 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan seçimlere ilişkin; "Biz 2 Haziran'da sadece Pınarbaşı kazansın istiyoruz; 'biz kazanalım' demiyoruz, Menduh Uzunluoğlu Başkan kazansın demiyoruz; diyoruz ki Pınarbaşı kaybetmesin" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Genel Kurulu'nda MHP Grubu adına; Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi ile ilgili konuşma yaptı. Ersoy; "Dünyada 261 diplomatik ve konsüller misyonuna, en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olan Dışişleri Bakanlığı'mız, ülkemiz sınırları haricindeki diplomatik duruşu ve kritik hamleleriyle medarıiftiharımız olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin özellikle de kendi bölgesinde uygulamış olduğu barış ve güvenlik zemini ile milli dış politika, sadece sınırlarımızın değil tüm Müslüman ve Türk coğrafyasının ve hatta komşu ülkelerin bütünlüğünün de garantörü konumundadır. Bu sebeplerle, görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin hazırlanması ve görüşülmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu teklifle vakfın bazı vergilerden muaf olması öngörülmektedir. Böylece vakıf yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisinden ve taşınmazlara bağlı her türlü harçlardan muaf olacaktır. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi indiriminden yararlanacak ve vakfa yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümleri çerçevesinde bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancı matrahından indirilebilecektir. Kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Teklifle yapılacak bir diğer düzenlemeyle ise vakıfta görevlendirilecek kişilerin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aldıkları emeklilik veya yaşlılık aylıklarının bu kanun yürürlüğe girdikten sonra kesilmemesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Diğer yandan; vakfın kuruluşu, vakıf resmi senedi ve vakfın tesciline ilişkin işlemlerin bir yıl içinde bakanlıkça sonuçlandırılacağı teklifle hüküm altına alınacaktır. Son olarak vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon Türk Lirası'nın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfa aktarılması sağlanacaktır" dedi.

"Pınarbaşı'mız bir 5 yıl daha Cumhur İttifakı'yla kalkınsın"

2 Haziran'da Pınarbaşı ilçesinde yapılacak olan seçimlere de değinen Milletvekili Baki Ersoy; "Milliyetçi Hareket Partimiz 55 yılı aşan şanlı geçmişinden bu yana daima demokrasimizin bekçisi olmuş, milletin iradesini her şeyin önünde tutmuştur. 31 Mart gecesi Pınarbaşı ilçemizde yaşanan menfur olaylar nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılmış, İl Seçim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılmış ve Yüksek Seçim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılmış ve oy birliğiyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı cennetmekan Başbuğ'umuz Alpaslan Türkeş'in bize emaneti, liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin hassasiyetle yaklaştığı suyu sert, insanı mert olan güzide bir ilçemizdir. Hiçbir güç ya da hiçbir şahıs Pınarbaşı halkının iradesinin önünde değildir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Pınarbaşı'ndaki haklı mücadelemiz 2 Haziran gecesi sandıktaki son oy çıkana kadar devam edecektir. Liderimizin de geçtiğimiz Salı günü düzenlenen grup toplantımızda altını çizdiği gibi Pınarbaşı inşallah yüzümüzü kara çıkarmayacak, Pınarbaşılı kardeşlerimiz başımızı öne eğmeyecektir. Demokratik erdem ve güven içinde yapılarak Belediye Başkanımız Menduh Uzunluoğlu'yla Pınarbaşı ilçemiz 'Yola devam' diyecektir. Pınarbaşı Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde görev alacak 2 Menduh'un Kayseri için el birliği, güç birliği, hedef birliği halinde çalışmalarının önünde hiçbir mani hal önümüzdeki pazar gününden sonra kalmayacaktır. Pınarbaşı büyüyecek, Türklük anıtı yaşayacak, Cumhur İttifakı var olacaktır. Bizim Pınarbaşı sevdamız seçim propagandasından ibaret değildir; seçime kadar süslü cümleler, olmayacak hayallerle bezenmiş suni seçim çalışmasından ibaret hiç değildir. Bunun ispatı 6 yıllık milletvekilliğimiz sürecidir. Geçtiğimiz 6 yıla şöyle bir dönüp baktığımızda genel kurul ve komisyon konuşmalarımda toplamda 19 kez Pınarbaşı ilçemizi dile getirdiğimizi, Pınarbaşı'yla ilgili 4 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi vermiş olduğumuzu; talep edip yakından takipçisi olarak Pınarbaşı'mıza tam donanımlı, tribün ve soyunma odaları bulunan sentetik çim futbol sahası kompleksi, bunun yanı sıra Pınarbaşı Devlet Hastanemize palyatif bakım merkezi kazandırdığımızı; Şehit Arda Şen Göleti projemizi, yeni kaymakamlık binamızı, doğalgaz hattı projelerimizi ve bunun gibi birçok projeyi çabalarımız neticesinde ilçemize kazandırdığımızı görmekteyiz; hepsi belgelidir ve tutanaklarda geçmektedir. Sözün özü, sevdamız Pınarbaşı için yaptıklarımız bellidir. Bugün yaptık, yarın yine yapacağız; bundan herkes emin olmalıdır. 6 yıldır basmadık toprak, sıkmadık el bırakmamışız. Pazarören, Halevik, Sıradan, Hassa, Tözgün, Saçlı, Kaynar, Şabanlı gibi Avşar beylerinin ne köylerini ne ovalarını ne de yaylalarını ziyaret etmekten bir gün dahi geri kalmadık. Diğer yandan, Çerkez tarafında ise Malakköy, Methiye, Akören, Cinliören, Küçükpotuklu, Hayriye gibi Uzunyayla bölgesinin mert vatandaşlarını hiçbir zaman ihmal etmedik. Merkezde Hürriyet, Gümüşgün Yenicami ve burada adını zikredemediğim nice mahallelerimizi karış karış biliyoruz. Pınarbaşılı olmayıp en fazla Pınarbaşı'na giden ve hizmet götüren bir milletvekili olarak hamdolsun ki alnımız ak, başımız dik bir şekilde Pınarbaşı'mızın 122 mahallesine gitmişiz, görmüşüz, sarılmışız, kucaklaşmışız, Allah'a şükürler olsun; hem de öyle birilerinin bugün navigasyonla Pınarbaşı'nı Türkiye haritasında bulmaya çalıştığı gibi değil, biz Pınarbaşı'nın 122 köyünü pare pare biliyoruz, hanelerine girmişiz, çaylarını içmişiz, yemeklerini yemişiz, Allah'a şükürler olsun, onlar da bizi çok iyi biliyorlar. Ama gelen misafirlere de 'hoş geldiniz' diyoruz; bir turist gibi gezip gidiyorlar Allah'a şükürler olsun. Değerli milletvekilleri, biz 2 Haziran'da sadece Pınarbaşı kazansın istiyoruz; 'biz kazanalım' demiyoruz, Menduh Uzunluoğlu Başkan kazansın demiyoruz; diyoruz ki Pınarbaşı kaybetmesin. Pınarbaşı'mız bir 5 yıl daha Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'yla kalkınsın, gariban babası, 50 yıllık ülkücü, Cumhur İttifakı'nın bir neferi ve adam gibi adam olan Menduh Uzunluoğlu'yla yine ileriye doğru yol alsın istiyoruz. Dökme suyla değirmenin dönmeyeceğinin altını çizerek Pınarbaşılı aziz hemşehrilerimizin lafa değil icraata bakacağından hiçbir şüphemiz olmadığını da belirtmek istiyorum. Bizim sevdamız Pınarbaşı'dır ve Allah'ın izniyle yurt dışındaki Pınarbaşılı hemşehrilerimizin, diğer şehirlerdeki Pınarbaşılı hemşehrilerimizin ve aziz Pınarbaşılı hemşehrilerimizin destek ve dualarıyla kazanacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ