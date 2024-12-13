MHP'li Kaşıkçı: Riskli yapı envanteri acil oluşturulmalı

Politika

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Hızlı tespit yöntemleriyle, İstanbul başta olmak üzere afet riski taşıyan şehirlerimizde tarama çalışmalarını acil bitirip riskli yapı envanterimizi ortaya çıkarmalıyız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerine MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, şehirlerin insanların aynası olduğunu ifade ederek, "Bir şehir ne kadar bayındır ve refah içindeyse o şehirde yaşayan insanlar da o kadar huzur ve güven içindedir." diye konuştu.

İklim krizinin tüm dünyada toplumları ve ekonomileri etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini vurgulayan Durmaz, Türkiye'nin de doğduran bu krizden etkilenen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

İklim krizinin tetiklediği çölleşme ve su kıtlığının birçok sorunu da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Durmaz, "Geleceği her anlamda korumak için doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi, yenilikçi çözümlerin benimsenmesi, toplumun her kesiminin bu sürece dahil edilmesi hedeflerimize ulaşmada hayati önem taşımaktadır. Çevre konusunun siyaset üstü bir konu olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Şehirlerimizi daha güvenli hale getirmek için de atılacak adımlar hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün en önemli görevlerinden birinin erken uyarı yapmak olduğunu belirterek, özellikle sel, fırtına, kar yağışı gibi hava olayları öncesindeki erken uyarıların vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirdiğini söyledi.

2024 yılı itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 500'ün üzerinde erken uyarının yayımlandığını kaydeden Gökay, bu sayede birçok felaketin olumsuz etkilerinin önlendiğini anlattı.

"Dönüşüm için öncelik sırasını doğru belirlemeliyiz"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise son yıllarda yaşanan büyük doğa olaylarının kentleşme politikalarının tekrar ele alınmasına ve tartışılmasına yol açtığını dile getirdi.

Mevcut şehirlerin afete duyarlılığının artırılması gerektiğini bildiren Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Ülkemizin büyük bir kısmının deprem, sel, heyelan gibi doğal afet riski taşıyan alanlardan oluştuğunu bilmekteyiz. Bu gerçek sağlıklı bir afet ve risk planlaması yapmamızı zorunlu kılmaktadır. Risk planlamasında ise önceliğimiz afete maruz kalmadan önce şehirlerimizin riskli alanlarını dönüştürmek olmalıdır. Riskli yapı stokunun yenilenmemesinin beraberinde nasıl büyük acılar getirdiğini hep birlikte yaşayarak gördük. Hızlı tespit yöntemleriyle İstanbul başta olmak üzere afet riski taşıyan şehirlerimizde tarama çalışmalarını acil bitirilip riskli yapı envanterimizi ortaya çıkarmalıyız. Dönüşüm için de öncelik sırasını doğru belirlemeliyiz"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da 2024 yılı ihracat verilerinin Türkiye'nin küresel sahnede güçlü bir aktör olarak konumunu sürdürdüğünü gösterdiğine işaret etti. Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün küresel başarısını artırarak sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan, "Teknoloji tabanlı girişimcilik desteklerinin artırılması Türkiye'nin küresel ekonomide daha güçlü bir konum elde edilmesini de sağlayacaktır." dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, patent ve marka haklarının inovasyonu teşvik eden en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve teknolojik gelişmeleri desteklemek adına Türk Patent ve Marka Kurumunun faaliyetlerine MHP olarak büyük önem vermekteyiz." şeklinde konuştu.

Dijital mecralar ve yapay zekanın insanların düşünme, öğrenme yeteneklerini taklit ettiğini, bunların bilgisayar sistemlerine entegre edildiğini anlatan Sedef, "Bu teknoloji gelecekte oldukça önem kazanacaktır. Ulusal yapay zeka stratejileri de belirlenerek bir yol haritası da hazırlanmalıdır. Türkiye bu hızlı değişim ve gelişmenin dışında kalmamalı, yapay zeka teknolojisine yönelik milli teknoloji hamlesi daha da geliştirilmelidir." değerlendirmesini paylaştı.

Türk savunma sanayisi alanındaki çalışmaların da ihracatta önemli bir yeri olduğuna işaret eden Sedef, bu alandaki bütün çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Şahsı adına söz alan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da "Bütçeyi sadece rakamlarla değerlendirmek meselenin özünü ıskalamak olur. Sosyal adaletin yeniden inşası için vergi adaleti mutlaka tesis edilmelidir. Bütçe borç ve faiz sarmalından kurtarılmalıdır." dedi.