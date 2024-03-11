MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Cumhur İttifakı Kayseri'nin Medarı İftiharıdır - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Cumhur İttifakı Kayseri'nin Medarı İftiharıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Cumhur İttifakı Kayseri\'nin Medarı İftiharıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, yeni anayasa ve İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına yönelik yaptığı açıklamasında, 'Kayseri noktasında da Cumhur İttifakı medarı iftiharıdır. Kayseri 16 ilçe ve bir büyükşehir belediyesi tarafından sizin iradeniz ve teveccühünüz ile temsil edilmektedir' dedi.

11.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:28
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, yeni anayasa ve İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına yönelik yaptığı açıklamasında, "Kayseri noktasında da Cumhur İttifakı medarı iftiharıdır. Kayseri 16 ilçe ve bir büyükşehir belediyesi tarafından sizin iradeniz ve teveccühünüz ile temsil edilmektedir" dedi.

MHP Genel Bakan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, Türkiye'nin yeni anayasa süreci, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş suçu ve CHP'li Belediye Başkan Adaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerinde Kayseri'de yine Cumhur İttifakı'nın zafere ulaşacağını belirten Özdemir, "31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde sizin iradeniz yine Cumhur İttifakı'nı 16 ilçemiz ve bir büyükşehrimizde de galip kılacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var"

Son dönemde tartışılan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ilişkin 'Sivil Anayasa' vurgusu yapan Özdemir, "Ülkemizin sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğu bugün gelinen durumda her hali ile ortadadır. Özellikle anayasa mahkemesinin teröristleri ve Türkiye hasımlarını koruyup kollayacak şekilde takılmış olduğu davranışlar ve son dönemlerde almış olduğu kararlar, hepimizin ve başta milletimizin vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 21. Yüzyılda öne çıkan en önemli kazanımımızdır. Yasama, yürütmeden sonra yargı sisteminin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilmesi beklentimizdir. Pek tabii milletimizin de temennisidir. Türkiye'de yargı üzerinden yaratılmak istenen suni krizlerle siyasi ve toplumsal gündemi zehirleme girişimlerine tamamen karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu anlamda da sizlerin kararıyla şekillenen TBMM, önümüzdeki dönemde hiç kuşku yok ki bu çerçevedeki çalışmalarına hızla devam edecektir. Ülkemizi yeni yüzyılda büyük Türkiye vizyonuna ulaştıracak, yeni anayasayı Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapacağımıza olan inancımızın tam olduğunu ilan etmek istiyorum. Rabbimiz inşallah bizleri bu yolda muvaffak eylesin" şeklinde konuştu.

"Teröristle yol yürüyenlerden ülkücü değil, adam bile olmaz"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Özdemir, "Önümüzde bir yerel seçim süreci vardır. Cumhur İttifakı'nın alnı ak başı dik adayları vardır. Ama bir taraftan da karşıya bakıyorsunuz. Teröristler ile yeni dönemdeki iş birlikleriyle, kent ortaklığı gibi lüzumsuz söylemlerle işletmeye koyan siyasi partiler vardır. CHP ile terör örgütünün siyasi uzantısı DEM'in ortaya koyduğu irade bunun apaçık bir göstergesidir. Her kriz anında, her sıkıntılı ve sancılı süreçte Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti, Türklüğün ve İslam'ın en büyük şehri olan İstanbul'u kaderine terk eden bir belediye başkanı, bugün bakıyorsunuz, kendi partisindeki huzuru kaçırmakla kalmayıp, algı belediyeciliği ile milletimizin karşısına çıkıp aldatabileceği inancıyla farklı söylemlere girişiyor. Bütün bunlar olurken DEM'lendiği siyasette de teröristlere inceden inceye mesaj çakmaktan geri durmuyor. Ankara deseniz daha vahim bir halde. Vazifemiz gereği Ankara'dayız. Emin olun yolların kenarında refüjlerde bulunan ağaçları bile kurutan çiçekleri solmaya bırakan bir belediyecilik anlayışı ile Ankara çok şey kaybetmiştir. Geçmişte ülkücü olduklarını iddia ettikleri bazı isimlerin ortaya sürüldüğünü görüyoruz. Kimse kusura bakmasın Ülkücünün eskisi yenisi olmaz. Ülkücü Ülkücüdür. Teröristle yürüyenden de bırakın ülkücüyü adam bile olmaz. Kişilikten ve adamlıktan uzak siyaset tarzını benimseyenlerin 31 Mart'ta aziz milletimizin iradesiyle bir kez daha mağlup edileceği ve Türk milletinden demokrasi tokadını yiyeceği günler yaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı Kayseri'nin medarı iftiharıdır"

31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin 16 ilçe ve bir büyükşehir ile yeniden zafere ulaşacağını söyleyen Özdemir, "Kayseri noktasında da Cumhur İttifakı medarı iftiharıdır. Kayseri 16 ilçe ve bir büyükşehir belediyesi tarafından sizin iradeniz ve teveccühünüz ile temsil edilmektedir. Hiç şüphemiz yoktur ki 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde sizin iradeniz yine Cumhur İttifakı'nı 16 ilçemiz ve bir büyükşehrimizde de galip kılacaktır. Sizlerin destekleri sayesinde çalışma şevkimiz artmaktadır" dedi.

Türkiye, o coğrafyanın asli bir unsuru

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri süre gelen insanlık dışı savaş suçları ve muamelelerine karşılık Türkiye'nin her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Özdemir, "İsrail'in gerçekleştirdiği terör saldırıları ne yazık ki 30 bin masum kardeşimizin şehit olmasına sebebiyet vermiştir. Bu insanlık dışı girişimin, bu mezalimin bir an önce son bulması elbette ki temennimizdir. Ancak bu durumun, ancak bunun yalnızca bir temenni noktasında kalmaması için hem İslam coğrafyasının hem de dünyanın büyük insani sorumlulukları vardır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti garantörlük hakları dışında o coğrafyanın asli bir unsuru olarak oraya sahip çıkmak için elinden gelen ne var ise yapmaya hazırdır. Filistin Devletinin 1967 sınırlarına haiz bir biçimde toprak bütünlüğü korunmuş bir yapıda ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde bir an evvel kabulü ve ilanı bizler için zorunludur. Ateşkesin bir an evvel gerçekleşmesi ve ramazan ayının sükunet içinde geçmesi beklentimizdir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Cumhur İttifakı Kayseri'nin Medarı İftiharıdır - Son Dakika

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