Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika

Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama

Son Güncelleme: 20.09.2023 23:35

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, New York'ta bulunan Türkevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Miçotakis, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık." dedi. Yunan Başbakan ayrıca, "Örneğin, göç akınlarının minimuma indirilmesi için Türkiye'nin iş birliğinin şart olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Miçotakis Türkevi'ndeki görüşmeye ilişkin, Türkiye ve Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu bazı ortak sorunları ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, "Örneğin, göç akınlarının minimuma indirilmesi için Türkiye'nin iş birliğinin şart olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yunan Başbakan Miçotakis'ten ilk açıklama

YUNAN BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu marjında Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Dışişleri Bakanları ve diplomatik danışmanların eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi için çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardık. Siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirler ve aynı zamanda pozitif gündemin desteklenmesi açısından önümüzdeki döneme ilişkin temas ve toplantıların düzeyini net bir şekilde belirledik." dedi.

New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yunan Başbakan Miçotakis'ten ilk açıklama

GÖÇ MESELESİ

Bir sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenmesine karar verdiklerini ifade eden Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu bazı ortak sorunları da görüşmede ele alma fırsatı bulduklarını belirterek, "Örneğin, göç akınlarının minimuma indirilmesi için Türkiye'nin iş birliğinin şart olduğuna inanıyorum" dedi.

New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Yunan Başbakan Miçotakis'ten ilk açıklama

İKLİM KRİZİ VE DOĞAL AFETLER KONUSUNDA DA GÖRÜŞTÜLER

Yunanistan ve Türkiye'nin küresel ısınma ve iklim koşulları nedeniyle bu yaz bir kez daha büyük doğal afetlerle karşı karşıya kalan iki Akdeniz ülkesi olduğunu hatırlatan Miçotakis, iklim krizinin meydana getirdiği sorunları ve zorlukları ele aldıklarını belirtti. Miçotakis, "Bu iş birliği alanının da derinleştirilebileceğine ve aralık ayında Selanik'te düzenlenecek Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi çerçevesinde imzalanacak bazı spesifik anlaşmalardan bazılarının konusu olabileceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miçotakis'ten Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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