Milli Eğitim Bakanı Tekin Genel Kurul\'da konuştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi üzerine sunum yaptı. Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açısından resmi ve özel okullarda an itibarıyla 20 milyona yakın öğrenci, 1 milyon 200 bine yakın öğretmen olduğunu açıkladı.

PISA RAPORU

Bakan Tekin Eğitim öğretim süreciyle ilgili olarak OECD'nin PISA ve TIMSS raporlarıyla bilgileri paylaşarak, "Doğrudan OECD'nin PISA yani 5 Aralık tarihinde yayınlanan raporundan sadece 3 tane cümle okuyacağım. Bir, OECD"nin ortalamasının üstüne çıktığımız konularla ilgili olarak OECD Raporu'nda diyor ki: 'On yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden bir tanesi Türkiye'dir.' İki, Türkiye, OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca kapatıyor; bu da OECD'nin doğrudan kendi raporu, kendi cümlesi. Üç, son 20 yılda Türkiye, matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayan 4 ülkeden bir tanesidir" dedi.

Bakan Tekin, göreve geldikten sonra; eğitimle ilgili 'Öğretmenler Odası' başlıklı bir etkinlik organize ettiklerini belirterek, "Gittiğimiz her ilde öğretmen arkadaşlarımızla, ucu açık şekilde her arkadaşımızın fikrini, eksiklikleri paylaştığı bir platform olarak Öğretmenler Odası platformu yaptık. Sahada en ücra köşedeki öğretmen arkadaşımızın dahi bu konuda fikrini aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, bakanlık olarak çocukların başta cep telefonu olmak üzere dijital bağımlılıklarının önene geçmek amacıyla tedbir aldıklarını belirterek, "Biz bunun önüne geçmek için okullarımızda, öğrencilerimizin derslik ortamlarında cep telefonlarıyla bulunmalarını engelleyici bir tedbir aldık. Bununla öğrencilerimizin akademik çalışmalarına, derslerine daha yoğun bir şekilde konsantre olacaklarını düşündük. Dolayısıyla yaptığımız programların, etkinliklerin, ders ortamlarının, hepsinin daha başarılı sonuçlar vereceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Başka bir çalışmanın da obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele noktasında bir karar aldıklarını aktaran Bakan Tekin, "Çocuklarımızın geleneksel oyunlarımızı oynadığı, enerjilerini atabildiği mekanlar haline dönüşmesi için okul bahçelerimizi yeniden organize ediyoruz, bunu da yaz aylarındaki genelgemizde okullarımızla paylaştık" dedi. Bakan Tekin, eğitim alanında yapılan çalışmalar arasında yaz aylarında bir seçimlik dersleri yeniden düzenlediklerini kaydetti.

YENİ VE DEVAM EDEN PROJELER

Yusuf Tekin, bakanlığının diğer çalışmaları hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal Sorumluluk Programı'yla sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti anlayışının geliştirilmesini hedefledik. Bu kapsamda tüm öğrencilerimiz için ortaöğretim süresi boyunca toplamda kırk saatlik 'Sosyal Sorumluluk Programı' uygulamalarını yerine getirmelerini arzu ettik. Yeni geliştirilen 16 seçmeli dersle birlikte ortaokul düzeyinde sunulan toplam 30 seçmeli dersin öğretim programını K12 becerileri çerçevesinde Türkiye Bütüncül Modeli doğrultusunda yeniden tasarladık."

DEPREM BÖLGESİNE DÖNÜK FAALİYETLER

Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalara ilişkin konuşan Bakan Tekin, "6 Şubat depremlerinin tahribatını gidermek için Bakanlık olarak birçok alanda kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdik. Yaşanan ilk depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman illerine ulaştık ve depremzedelerin acil barınma, ısınma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim yapılarımızdan kullanılabilir durumda olanları ivedilikle tespit ettik. Her bir yerleşim yerinde diğer kurum ve kuruluşların iş birliğiyle güvenle kullanılabilecek okul, yurt, pansiyon, öğretmenevi ve benzeri eğitim kurumu binalarımıza depremzede vatandaşlarımızı yerleştirdik" açıklamasında bulundu.

Onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarının tamamının bakım, onarım çalışmalarını yaz aylarında tamamladıklarını dile getiren Bakan Tekin, "Bu kapsamda, yaklaşık 45 bin dersliğimizi 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için kullanılabilir hale getirdik. Bunlara ilaveten tahkiki gerekli görülen eğitim yapılarının tahkiklerine, tahkik sonrası güçlendirilmesi gereken eğitim yapılarının da güçlendirme çalışmalarına hız verdik. Riskli görüldüğü için yıkım ya da tahkik kararı verilen okullarımızın kullanıma açılamayacak olması sebebiyle bölgede ihtiyaç duyulabilecek eğitim yapılarının hızla yapılabilmesi için farklı türlerde çelik ve modüler eğitim yapısı projeleri geliştirdik. Bölgede kısa vadede gerçekleştirilecek çelik ve modüler eğitim yapıları ile daha uzun vadede gerçekleştirilecek betonarme eğitim yapılarının yatırım planlamasını yaptık. Ayrıca, bölgede yapımı planlanan toplu konut alanları özelinde ihtiyaç olabilecek okul tür ve sayılarını belirledik. Bu doğrultuda, 11 ilde toplam 22 bin 39 derslik yapılmasını planladık. Bu dersliklerden 2 bin 571 tanesinin 2023-2024 eğitim öğretim yılının başına inşasını tamamlayarak hizmete açtık" dedi.

Öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 210 bin öğretmenle birebir telefon görüşmesi yapıldığını aktaran Bakan Tekin, "Konaklama ihtiyacı olanlar için 11 bin 76 konteyneri AFAD'la birlikte koordine ettik. Ayrıca, deprem esnasında ve yaz aylarında çocuklarımızın yaşadıkları öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaz aylarındakilerle birlikte, eğitim öğretim yılı başladığı andan itibaren 20 bin 99 kurs merkezinde 1 milyon 881 bin 933 öğrencimizin yararlandığı destek kursları açtık, 30 bin 124 öğrencimize burs desteği verdik. 2000 yılından önce yapımı gerçekleştirilen, riski yüksek bölgelerde bulunan 18 bin 189 okuldan acil müdahale gereken 7 bin 201'i için çalışmalarımızı yaptık ve 2 bin 897'si için yıkım, 4 bin 304'ü için güçlendirme kararı aldık" diye aktardı.

Bakan Tekin, bütçe görüşmelerinde muhalefet partili sözcülerin eleştirilerine ve konuşması sırasında kendisine laf atan DEM milletvekillerine de cevap verdi. Bir grup milletvekilinin temsil ettiği kitle açısından, çocukların okula gitmesini engellediğini dile getiren Bakan Tekin ayrıca; okulların camlarını kıran çocukları terör örgütüne teşvik eden bir grup terör örgütünü destekleyen milletvekilleri olduğunu öne sürdü.

CEMAAT ELEŞTİRİLERİNE YANIT: ONLAR ÇOCUKLARIN DAĞA ÇIKMASINI ENGELLİYOR

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde cemaat dernekleri kurulduğu iddialarına ilişkin DEM sıralarını göstererek şöyle dedi:

"Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerden dolayı bize destek olanlara da teşekkür ederim. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bunun için rahatsızsınız."

Bakan Tekin'in konuşması sırasında muhalefet partisinden milletvekillerinin sık sık araya girmeleri üzerine tartışma yaşandı. Bakan Tekin'in konuşmasını kesen muhalefet partili vekiller eğitim politikalarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi oylanarak kabul edildi.