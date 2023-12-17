Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bütçeleri, TBMM\'de (3)

AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER SIK SIK TARTIŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP arasında sık sık tartışma yaşandı. Görüşmeler, 'gülme ve eylem' tartışmasının ardından 'başörtüsü' tartışması ile devam etti.

'BİBER GAZI OLSAYDI SIKACAKTIM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Grubunun, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın konuşması sırasında Genel Kurul'u terk etme protestosunu, ardından da kürsü işgalini hatırlatarak, "Yirmi bir yılda bir ilke tanıklık yaptık, AKP Grubu kürsü işgalinde bulundu, bir eylem ortaya koydu. İnanın öyle gözlerim doldu ki yıllarca yaşadığımız bir şeyi yapmak istedim, biber gazı olsa sıkacaktım onlara" dedi. Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir grup kürsü işgali yapması durumunda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk çarşamba grup toplantısında "anarşistler" diyeceğini de iddia etti.

Başarır konuşmasının devamında, "Ben grubuma, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna çok teşekkür ediyorum, AKP Grubuna bile eylem yapabilmeyi öğrettiler" diye konuştu.

'EYLEM ÖĞRENECEK İNSANLAR DEĞİLİZ, BİZİM HAYATIMIZ EYLEM'

Başarır'ın sözlerine yanıt vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şunu ifade etmek istiyorum: Biz bir defa eylem öğrenecek insanlar değiliz. Ben de arkadaşlarım da başörtüsü eylemlerini sizlere rağmen yapa yapa buraya geldik. Sizden eylem öğrenecek değiliz, bizim hayatımız eylem" dedi.

'BAŞÖRTÜSÜNÜN EKMEĞİNİ ÇOK YEDİN'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oturduğu yerden, "Onun ekmeğini çok yedin Özlem Zengin. Ekmeğini çok yedin başörtüsünün" diyerek laf attı. Özlem Zengin ise Genel Kurul'da bakanlara saygı gösterilmesi uyarısında bulundu. CHP'li Ağbaba da, "Seçilmemiş memurlar da haddini bilsin" diyerek karşılık verdi.

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri, 'eylem, başörtüsü, vekiller niye güldü?" konularında karşılıklı bir süre birbirlerine laf atarak tartıştı. Ardından, CHP Grup Başkanvekili Burcu Göksal, üniversitelere yapılan atamalarla ilgili torpil iddialarını gündeme getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Göksal'ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Aynı şekilde Köksal da, Zengin'in yalan konuştuğunu iddia etti.

'ÜSLUP TARTIŞMASI'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal'a, "Sen üslup öğren biraz. Ben öğretirim" dedi. CHP'li Burcu Köksa ise "Sen kimsin bana üslup öğreteceksin" şeklinde karşılık verdi.

Bu sözlerin ardından tartışma yeniden başladı. AK Parti ve CHP'liler yeniden karşı karşıya geldi. CHP'li Köksal bağrışmalar arasında Varank'ın kendisini tehdit ettiğini savunarak, "Sayın Başkan, Sayın Varank tehdit ediyor, bana usturup öğretecekmiş, açık ve seçik olarak tehdit ediyor. İşte sizin kadına bakış açınız bu. Siz ancak kadın tehdit edersiniz. Sizden korkmuyorum. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Bana usturup öğretecekmiş" dedi.

Tartışmaların uzaması üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından tekrar görüşmelere geçildi.

Besti KARALAR/ANKARA,