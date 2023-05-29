Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: İki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı - Son Dakika
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Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: İki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı

Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: İki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı

30.05.2023 00:55

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verildi.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, devlet başkanları kutlamaya devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

SİSİ, ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

Sisi ve Erdoğan'ın görüşmesinde, iki ülke arasında karşılıklı olarak büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya varıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

BÜYÜKELÇİ ATANMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Mısır'da Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbede, seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, görevden alınıp hapse atılmıştı. Yerine önce Adli Mansur sonra ise Abdülfettah El Sisi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la köprüleri atmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası ile birlikte yeniden yumuşamaya başladı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle dünya kupasının açılışına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler için düzenlenen resepsiyonda sisi ile görüştü. Tokalaşan iki lider samimi görüntüler verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sisi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: İki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı - Son Dakika


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