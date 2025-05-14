Muhalefet Önergesi Meclis\'te Kabul Edildi

YENİ Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Oy çokluğumuz nedeniyle grup önerimiz kabul edildi. Bir şok yaşadılar. Ardından da bize şunu teklif ettiler; 'Gelin bugün ortak bir komisyon kuralım.' Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu parlamento güçlü olacaktı, milletvekillerinin dediği olacaktı? Neden sizin dediğiniz oluyor?" dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Grup Başkanı Bülent Kaya, partisinin engelliler ile ilgili Meclis Başkanlığına sundukları araştırma önergesinin 40'a karşı 48 oyla kabul edildiğini hatırlatarak, " İYİ Parti'nin de aynı konuda benzer bir önergesi vardı. Onun oylaması sırasında da hepimiz kabul oyu vererek onun da görüşülmesini talep ettik. O sırada iktidar partisinin pek sık başvurmadığı bir içtüzük hamlesi yapıldı. İktidar partisi herhalde kendisi talep etmekten utanmış olacak ki MHP'den rica ederek, 'Karar yeter sayısı isteyin, 151 kişiyi bulamıyorlarsa bu konu oylanmadan Meclis kapansın' dediler. 3 oylamada da karar yeter sayısı bulunamadığı için Meclis kapandı. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi, burada ne yapmaya çalıştı; 'Meclis'in itibarını arttıralım; Meclis kendi işini yapsın, hükümet kendi işini yapsın' diye getirdikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle, aslında Meclis'i sarayın bir noter, onay makamı haline getirdiklerini bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

'HANİ PARLAMENTO GÜÇLÜ OLACAKTI?'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise TBMM Genel Kurulu'nda uzun bir sürenin ardından ilk kez bir muhalefet partisinin araştırma önergesinin kabul edildiğini belirtti. Özdağ, "Bugün grup önerimiz muhalefetin oylarıyla kabul edildi. Cumhur İttifakı'nın 325 milletvekili var ama parlamentoda 48 oyu yenemediler. Muhalefet olarak biz 48 kişiydik onlar da 40 kişiydiler. Oy çokluğumuz nedeniyle grup önerimiz kabul edildi. Bir şok yaşadılar. Ardından da bize şunu teklif ettiler; 'Gelin bugün ortaklaşalım, beraber bir komisyon kuralım.' Hani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu parlamento güçlü olacaktı, milletvekillerinin dediği olacaktı? Neden sizin dediğiniz oluyor? Doğruya hep beraber, 'Doğru' diyelim, neden sizin dediğiniz doğruya biz, 'Evet' diyoruz da siz de bizim muhalefetin doğru dediğine, 'Doğru' demiyorsunuz? Bu muhalefetin bir tane doğru cümlesini kabul etmez misiniz? Bu mu demokrasi? Bu mu çoğulculuk, şimdi yarın mutlaka bize gelip, 'Ortaklaşa bir komisyon kuralım' diyecekler. Bizim düşüncemiz şu; tüm muhalefet partileri müzakere edip birlikte karar verirse, tek tek oylanmasını ve ardından da komisyon kurulma kararı çıkarsa da danışma meclisini toplayarak tek bir komisyon oluşturarak ilerlemek" diye konuştu.

'MUHALEFET OLARAK İŞİMİZİ HAKKIYLA YAPARSAK İKTİDARIN KAÇACAK YERİ YOK'

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ise yorgun bir iktidar ile karşı karşıya olduklarını kaydetti. Şahin, "1 Ekim'den bu yana getirilen yasaları, kanun tekliflerini hepimiz görüyoruz. Milletin gündemiyle doğrudan alakası bulunmayan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) iptali sonrasında yapılan düzenlemelerle karşı karşıyayız. Buradan bir kez daha iktidar ortaklarına sesleniyoruz; milletten aldığınız iradeyi, yetkiyi hakkıyla kullanın ve bu parlamentonun asıl vazifesi olan yasama faaliyetlerini hakkıyla yapın. Biz muhalefet olarak sizi kovalamaya devam edeceğiz. Sizi tahkir etmeye, tembelliğinizi, acizliğinizi, vatandaşın gündemiyle hemhal olmadığınızı ifade etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu ısrarcı takiplerimizden rahatsızsınız. Bir husus da muhalefete, muhalefet olarak yan yana gelip parlamentoda hakkıyla işimizi takip ettiğimiz zaman bu iktidarın kaçacak yeri olmadığını bugün bir kez daha gördük. Araştırma önergemiz 48'e karşı çoğunluğu sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıya kaldı. O nedenle bundan sonraki süreç içerisinde daima daha çalışkan, daha üretken olan ve ülkenin gerçek gündemini parlamentoda konuşan bir muhalefet anlayışını sergileyeceğiz" dedi.