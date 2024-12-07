Muhalifler Dera ve Suveyda\'yı da ele geçirdi

Politika

Suriye'nin güneyinde Beşar Esad rejimine bağlı güçlere karşı harekete geçen silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerledi. Muhalifler son olarak Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirdi. Ürdün sınırında yer alan Dera, 13 yıl önce Esad yönetimine karşı "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik öneme sahip.

24 SAAT SÜRE TANIMIŞLARDI

Ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

REJİM ASKERLERİNE ÇAĞRI

Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Ghany, Esad rejime bağlı askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

HAMA KATLİAMI'NI GERÇEKLEŞTİREN BAŞKANIN HEYKELİNİ YIKTILAR

Öte yandan; Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ele geçirdiği Hama, sevinç gösterilerine sahne oldu. Hama halkı, Beşar Esad'ın babası ve 1982'de Hama Katliamı'nı gerçekleştiren dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kent merkezindeki heykelini yıktı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.