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Muharrem İnce'den bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Muharrem İnce'den bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e tepki Açıklaması

13.01.2022 13:34
Muharrem İnce'den bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e tepki Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraf çektirmesine ilişkin, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraf çektirmesine ilişkin, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak için Niğde'ye gelen İnce, bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki konuları değerlendirdi.

Memleket Partisi olarak gençlere ve kadınlara güvendiklerini belirten İnce, "Değerli gençler, sevgili evlatlarım, öğrencilerim, çocuklarım. Memleket Partisi'nin iktidarında size söz, baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce twit atacaksınız. Siyasetçilere hakaret etmeden, makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz, diplomanız işe yarayacak, duvarda asılı durmayacak. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz." diye konuştu.

İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine de değinerek şunları kaydetti:

"Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz biz. Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çekilmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım, 2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ilkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden biri terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'İ de FETÖ'yü de DHKPC'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Biz bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz."

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Halkların Demokratik Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den bir PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel'e tepki Açıklaması - Son Dakika
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