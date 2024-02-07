Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Dolar 100 lira olsa da millet oy vermez - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri: Dolar 100 lira olsa da millet oy vermez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek, 'Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar' dedi. İnce ayrıca Davutoğlu ve Babacan'ın oylarının olmadığını belirtti.

07.02.2024 13:33  Güncelleme: 14:10
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CHP'yi eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la birlikte gazetecilere açıklama yaptı. CHP'yi sert ifadelerle eleştiren İnce, "'Ya yapmayın etmeyin, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz' dedik. 'Bak ben bir şey istemiyorum, şu Ali Babacan'la Davutoğlu'nu at kenara' dedim. 'Ben bir şey istemiyorum. Yanına geleceğim, duracağım. Bakanlık da istemiyorum. Sadece Meral Hanım cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, bir yardımcı olsun' dedim." diyerek seçim sürecini hatırlattı.

"DAVUTOĞLU VE BABACAN'IN OYU YOK, OY BİZDE"

Kendi açıklamalarının ortada olduğuna dikkat çeken İnce, "Bunu televizyonda söyledim. Sözcü Televizyonunda söyledim. 'Yahu Davutoğlu'nun, Babacan'ın bunların oyu yok' dedim. Yok bunların oyu. 'Oy bizde, bizde var' dedim. 'Ben geleceğim yanına, duracağım' dedim, 'söz'. Ne cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum. Ne bakanlık istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 'Altılı masa da altılı masa. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı'. Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı dersen. millet seni ciddiye almaz. 'Bu son seçim, hep bu son seçim', korkutarak oy alacaksın milletten. Yok böyle bir dünya ya. 'Bu son seçim yoksa batar cumhuriyet. Son seçim gidiyoruz'. Bu yalanı söylemeyin artık. MİT'i verdin, milli savunmayı verdin, emniyeti verdin, eğitimi verdin, ulaşımı her şeyi verdin. Belediyenin park bahçelerini mi veremeyeceksin? Ver gitsin. Bir şey olmaz. Yalan söyleme millete yeter ki" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'YLE PKK'YLA İLİŞKİ İÇİNDE OLURSAN MİLLET OY VERMEZ"

Konuşmasını sürdüren ince, "Tencere, iktidarı yıkar, doğrudur. Ama güvenlik, tencereyi yıkar. Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun, millet sana oy vermez" dedi.

Sosyal medya trollerinin de kaybettiğini anlatan İnce, "Baronlar vardı, hep aynı yalanı söylüyorlardı. Ben anlatmaya çalıştım. 'Böyle yüzde 60 falan yok. Yapmayın, etmeyin. Ya bu FETÖ'den uzak durun. Bu millet terörden korkar'. Niye biliyor musunuz? Bakın. Bin yıldır bu topraklarda Moğollar'ı gördü, Bizans'ı gördü, Yunanı gördü, İngiliz'i gördü, Fransız'ı, İtalyan'ı gördü, Rus gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

Muharrem İnce\'den CHP\'ye sert eleştiri: Dolar 100 lira olsa da millet oy vermez
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abdulkadir Haksever: Adam haklı beyler. 182 53 Yanıtla
  • Cankanali: Aynen doğru söylemiş abi. Atatürkçü gibi görünüp riyakar davranan bir partiye niye oy verelim ki. DEM lene DEM lene de iyice bayatladılar zaten. 134 51 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş: Senin derdin ne tam olarak? Genel Başkan sen olmalıydın, Tayyibin karşısında tek aday sen olmalıydın... bu mudur? Ama yine kaybeden yine sen olurdun Muharrem! 42 142 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: 2019 seçimlerinde ,dolar 5.60 tı... İstanbul da yine oy verdiler , sadece algı yapıyor Muharrem bey...olayın dolar ile alakası yok ... 49 123 Yanıtla
  • Serkan Basar: Aynen Kerizlik kalıcı Zekilik ise Geçicidir 60 21 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Adam haklı da haklı, tam isabet 32 12 Yanıtla
  • Fırat Duran: CHP yönetimini bana verin, ilk seçimi kazandırayım, genel seçimleri de kesin kazandırayım. 10 23 Yanıtla
  • güneş güneş: hiç birinizden bu ülkeye fayda gelmez 21 0 Yanıtla
  • Sezgin Avcı: Gel bakalım Muharrem 11 10 Yanıtla
  • Okan: Admin sen ne ayaksın tarafmi tutuyon hiç bir yorumumu yayinlamiyon tarafsız ol biraz tarafsiz 15 4 Yanıtla
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