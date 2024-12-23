Muradiye ek hizmet binası açıldı

Politika

Yunusemre Belediyesi, kentin en büyük mahallesi olan Muradiye'de halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin cevap verebilmek amacıyla ek hizmet binasını törenle hizmete açtı. Törende konuşan Başkan Balaban büyükşehir belediyesi ile el ele vererek Muradiye'nin sorunlarını ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Muradiye ve Yuntdağı bölgesindeki mahallelere yönelik birçok belediye hizmetinin sunulacağı ek hizmet binasının yenileme çalışmaları tamamlandı. Modern ve işlevsel bir yapıya dönüştürülen bina, törenle hizmete açıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ev sahipliğini yaptığı törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, başkan yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Muradiye 2. baharını bizimle yaşayacak"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan CHP Grup Başkanvekili ve beldenin son belediye başkanı Erdinç Yavaşlı, kendi dönemlerinde Muradiye'nin ikinci baharını yaşayacağını söyledi. Yavaşlı, "Burada doğmuş ve belediye başkanlığı yapmış bir insan olarak konuşmak isterim; Burası kadim bir tarihe sahiptir. Muradiye'nin hikayesi 1600'lü yıllarda Osmanlı'nın ilk serbest bölgesi olarak tarihte geçer. Üzüm ve ürünlerinin İtalya'ya gönderildiği serbest bölge Muradiye'dir. Serbest bölge lisansı olan bir yerdir Muradiye. Tarih, kurtuluş savaşına geldiği zaman Rumların terk ettiği ve biz mübadeleyle gelen göçmenlerin hayatını devam ettirdiği bir belde oldu. Bu belde, cumhuriyeti seven ve ülkesini seven insanlarla sürekli var oldu. Arkadaşlar, ben Muradiye'de 2009-2014 yıllarında belediye başkanlığı yaptım ve bu süreci halkımızla birlikte yönettik. Gerçekten bu bizim bahar dönemimizdi. Biz Muradiyeliler olarak Muradiye'nin değerlerini özellikle kıymetli alanlarını kimseye peşkeş çektirmedik, bunu hepiniz biliyorsunuz. ve bu kararları biz meydanda mecliste halkla beraber aldık. Kapalı Spor Salonu, Fen Lisesi, hastane binası, sosyal tesisler, bu değerli, kıymetli milyarlık arazileri kimseye peşkeş çekmedik ve sizlerin kararıyla buraları halkın hizmetine sunduk. Eser duruyor ve durmaya da devam edecek. 2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir belediye kanunu çarpık bir kanundur. Bu kanundan dolayı kadim olan Muradiye beldesi, maalesef mahalle statüsüne dönmüştür. Bundan dolayı 2014'ten günümüze kadar Muradiye yeterince hizmet alamadı. Büyükşehir Belediye Başkanım ve Yunusemre Belediye Başkanımla beraber Muradiye 2. baharını yaşayacak. Ben buna kefilim" dedi.

"Muradiyelilere verdiğimiz sözü tuttuk"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, törende yaptığı konuşmada, Muradiye'nin ilçe olmaya layık olduğunu ifade etti. Başkan Balaban, "Ferdi Başkanımla birlikte bu güzel beldeyi en iyi yere getirmek için elimizden geleni yapmaya başladık ve devam edeceğiz. Muradiye'ye en büyük sözlerimizden biri belediye binasına kavuşturmaktı. Bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Muradiye, mahalle olmayı değil, ilçe olmayı hakediyor. Önümüzdeki süreçte Muradiye'nin ilçe olması, partimizin iktidarında gerçekleşecek. Muradiye Belediye Başkanlığı yapmış Münir Kibar ve Erdinç Yavaşlı abilerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Erdinç Başkanımın da hem grup başkanvekilimiz olarak hem belediyeciliği bilen bir insan olarak katkıları büyük oldu. Bizler halkın hizmetindeyiz ve bu hizmeti halkın ayağına getirmekle mükellefiz. İşte ek hizmet binasında hem Muradiye'ye hem de Yuntdağı'na doğrudan hizmeti büyükşehir ve Yunusemre olarak birlikte vereceğiz. Büyükşehrin bazı birimlerinin de burada olması önemli..."

Mart ayında altyapı çalışmaları başlayacak

Muradiyeliler'e müjdeler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise hayata geçirecekleri projeleri bir bir sıraladı. Mart ayından itibaren altyapıyı değiştirmeye başlayacaklarını müjdeleyen Zeyrek, "Bu sadece bir adım... Belediyeler arasında ayrım gözetmiyoruz. Birçok ilçemizden daha büyük bir mahalle olan Muradiye'den söz ediyoruz. Zamanında yapılaşmanın 3 katlı düşünülüp geleceği öngörmeden altyapısı yapılan bir Muradiye'den bahsediyoruz. Zamanında nüfusun nereye gideceği planlanmayarak sadece bir yerden girilen bir Muradiye'den bahsediyoruz. Ulaşım konusunda büyük sorun yaşayan bir Muradiye'den bahsediyoruz. Muradiyeli bunu hak etmiyor. Buradan Muradiye'nin ikinci baharını yaşayacağı sözünü de vermek istiyorum. Burada yaşayan herkes iyi hizmeti sonuna kadar hak ediyor. Ulaşım için 15 otobüs aldık. Onlar da kısa süre içerisinde ulaşım filosuna katılacak. Biliyorum ki altyapıda büyük sıkıntı çekiyorsunuz. Altyapı felaket. Yaklaşık 2 milyar TL kredimizi Muradiyeliler'imizin hizmetine sunacağız. Muradiye'nin bütün altyapısı değişiyor. Mart ayında kazmayı vuruyoruz. Bu çalışma tam 1.5 yıl sürecek. Bu süre içerisinde zorlanacaksınız, bazı vatandaşlarımız mağdur olacak. Ama şunu unutmayın; bu süre sonunda bütün sokakların asfalt olduğu, önümüzdeki 40 yılın hiçbir altyapı sorunu yaşanmadığı bir Muradiye için sizden 1.5 yıl sabır istiyorum. Mart ayında kazmayı vuracağız" diye konuştu.

Muradiye'nin çehresi değişecek

Başkan Ferdi Zeyrek Muradiye için hayata geçirecekleri projeleri şöyle sıraladı: "İstasyon girişine bir battı çıktı yapacağız. Bunun yanında Karaali girişi akaryakıt istasyonu karşısından eski yola ulaşacak yolumuzu açmak üzereyiz. Tütün depolarının olduğu yerden üçüncü çıkışı Muradiye'ye kazandıracağız. Sorunlarınızı biliyorum. Çözümü noktasında da ekiplerimiz çok çalışıyor. Önümüzdeki 1.5 - 2 yıl içerisinde göreceksiniz ki bu sorunların hepsi çözülmüş olacak. Halk Ekmek, Türkiye'nin her yerinde vardı. Maalesef ki şehrimizin birçok yerinde yoktu. Halk ekmek ile sağlıklı ve en uygun ekmeği halkımıza ulaştırıyoruz. Hizmet binamızın yanında Halk Mandıra'yı açıyoruz. Burada 15 çeşit süt ürününü Muradiyeli vatandaşlarımızın hizmetine kazandıracağız. Muradiye çok çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Yeni bir kreş ve sosyal tesisimiz yolda. Bunların hepsini sizden aldığımız güçle yapıyoruz. Biz bunları yaparken geçmiş dönemden kalan 800 milyon TL borcu ödedik. Bunları yaparken rantçıları kapıdan içeri sokmuyorum. Halkın parası, halk için harcanacak."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi davetlilerle birlikte kesildi. Hizmet binasını gezen davetliler, burada yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölge halkının belediye işlemlerine kolay erişimini sağlayarak zaman ve enerji tasarrufu sunmayı hedefleyen Muradiye Ek Hizmet Binası'nda Yunusemre Belediyesi'nin; Mali Hizmetler Tahakkuk ve Tahsilat, İmar İşlemleri, Park ve Bahçeler Hizmetleri, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler, Muhtarlık Hizmetleri, Evlenme İşlemleri, Halkla İlişkiler, Evrak Kayıt ve Zabıta Müdürlüğü birimleri yer alacak. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve Çözüm Merkezi birimleri de burada hizmet verecek. - MANİSA