Murat Kurum: "1 Nisan\'da ilk iş olarak CHP\'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı metro hattını süratle başlatacağız"

Politika

Çekmeköy'de düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "Göreve geldiğimizde İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlayacağız. Belediyecilik tarihinde iz bırakacak olan 100 yıllık planlama ve strateji dönemine geçeceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle başlatacağız. Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan tamamen sileceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği 3. Hamsi Festivali'ne katıldı. Programda Kurum'a, eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra Kurum da eşlik etti. Festivale Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir, Çekmeköy İlçe Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, büyük ilgi gördü. Murat Kurum, alana kurulan çadırlarda vatandaşlara hamsi ekmek ikram etti. Etkinlikte Kurum'un konuşmasına vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Programda vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden İBB Başkan Adayı Kurum, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum protokoldekilerle sahneye çıkıp vatandaşları selamladı. Öte yandan İBB Başkan Adayı Murat Kurum gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Karadenizli kardeşlerimizin memleketlerine her zaman en güzel hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduk"

Festivalde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Bugün kara lahana çorbasından muhlamaya, Laz böreğinden çakallı menemene, Akçaabat köftesinden Hamsiköy sütlacına kadar zengin bir mutfağa sahip Karadeniz'imizi adeta Çekmeköy'ümüze getirdik. Hepimiz birazdan bu zengin mutfağın en önemli lezzetlerinden biri olan hamsilerimizi pişirip afiyetle yiyeceğiz. Hep birlikte balık ekmeğe doyacağız. Karadeniz bizim geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimizdir. Karadeniz demek delikanlılık demektir. Karadeniz demek, vatan sevdası demektir. Karadeniz demek sığınılacak liman, omuz verecek dost demektir. 22 yıldır sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlerin de arkasında dimdik durdunuz. Tüm dünyaya ülkemizin birliğini ve beraberliği için mücadele ettiniz. Bizler sizler için ne yapsak azdır. Bizler İstanbul'umuzda yaşayan böylesine güzel Karadenizli kardeşlerimizin memleketlerine her zaman en güzel hizmeti götürmenin gayreti içerisinde olduk. 5 yıllık bakanlık görevi boyunca her anınızda hep yanınızda olmaya çalıştım. İyi günde kötü günde sizleri asla yalnız bırakmadık" dedi.

"İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık"

Çekmeköy'e dair bazı projelerini paylaşan Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'umuza, İstanbullu kardeşlerimize, Karadenizli hemşerilerimize hizmet etmek için yeni bir yola çıktık. Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızı 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde sizlere, İstanbullu hemşerilerimize sunduk. Çok yakında ilçelerimize dair projelerimizi de açıklayacağız. Ancak sizlere şöyle bir bakınca heyecanınızı, merakınızı az da olsa gidermek istiyorum. Vaktinizi çok almadan müjdelerimize geçmek istiyorum. Birincisi; Çekmeköy'de tüm trafik sorununu Ahmet başkanımla birlikte çözeceğiz. 1 Nisan'da ilk iş olarak CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döküp kapattığı Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle başlatacağız. Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan tamamen sileceğiz. İkinci olarak Taşdelen'de her geçen gün artan trafik var. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa süre içerisinde Çekmeköylü kardeşlerimize kazandıracağız. Üçüncüsü; Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Böylelikle şehrimize 12 bin metrekarelik yeni bir meydan kazandıracağız. Yolun iki yakasını birbirine kavuşturup, sizlere derin bir nefes aldıracağız. Dördüncü projemiz; Kuzey Marmara Otoyolundan 2. Köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ-Çatalmeşe çıkışını vereceğiz. Beşinci projemiz de; Bir gençlik toplantısında gençlerimiz bize okulumuzda spor salonu yok, spor salonu kazandırır mısınız? Dedi. Hemen talimat verip 2 spor salonunu bitirdik ve Çekmeköy'e armağan ettik. Çekmeköy Belediyemiz burs veriyor ama arttırabilir miyiz? Dediler. 5 bin TL olan bursu 7 bin TL yaptık. Biz 7 bin TL'yi az gördüğümüz için 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak gençlerimizin bursunu 10 bin TL'ye çıkarıyoruz"

"Göreve geldiğimizde İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlayacağız"

Göreve gelince İstanbul için hayata geçireceği projelerinden bahseden Kurum, "Göreve geldiğimizde İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na en güzel şekilde hazırlayacağız. Belediyecilik tarihinde iz bırakacak olan 100 yıllık planlama ve strateji dönemine geçeceğiz. Bunun için de bir yandan hayatımızda acilen değiştirilmesi gereken zorlukları süratle gidereceğiz. Bir taraftan bu çağın, belediyecilikteki doğrularını ısrarla yaparken, bu çağı aşan hizmetleri de İstanbul'umuza kazandıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, toplu ulaşımdaki metro ağını bin 4 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacağız. Ortalama trafik süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. İstanbul bir festivaller şehri olacak. 7'de 70'e tüm vatandaşlarımızın, birlikte olacağı organizasyonlarımızı düzenleyip İstanbullu hemşerilerimiz için gelenekselleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin öncü şehri İstanbul'u buradaki kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz"

Festivalde vatandaşlara hamsi ikram eden Murat Kurum, "Bugün Çekmeköy'de Ahmet başkanımla birlikte Karadenizli hemşerilerimizle buluşuyoruz. Burada onlarla bir arada olmaktan mutluyuz. Çok güzel bir coşku var. Hem onlarla sohbet edip hem de dertlerini dinleyeceğiz. Türkiye yüzyılında İstanbul'un vizyonunu, Türkiye'nin öncü şehri İstanbul'u buradaki kardeşlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bugün onların mutluluğuna hep birlikte şahit olacağız" dedi.

"Kimin kimle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz"

DEM Parti'nin İstanbul'da kendi adayını çıkarması ile ilgili düşüncelerini soran gazeteciye yanıt veren Kurum, "Biz işin başında da söyledik, şimdide söylüyoruz. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz. Çekmeköy'deki coşkuyu görüyorsunuz. Çekmeköy 32 Mart'a hazırız diyor. Çekmeköy büyük bir coşkuyla İstanbul'da değişim istiyor. Gittiğimiz her ilçede bu coşkuyuz ilgiyi ve kardeşliği görüyoruz. Kimin kimle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. Bu gençlik hareketi olacak, kadınlarımızın hareketi olacak. 1 Nisan itibariyle de onlarla birlikte hizmet edeceğiz. Kazanınca da yine Çekmeköy sokağında, Alemdağ Mahallesi'nde, Fatih'in, Beykoz'un sokaklarında olacağız. İstanbul'a ve İstanbul'un meseleleriyle ilgileneceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Sorun neredeyse biz çözüm için orada olacağız"

TOKİ mağdurlarıyla ilgili sorulan soruya Murat Kurum şu şekilde yanıt verdi:

"Dün akşam yani biz hep şunu söyledik: Biz hiç bir zaman sorun varsa sorundan kaçmayacağız. Sorun neredeyse biz çözüm için orada olacağız. Dün de yine arkadaşlarımızla bir araya geldik. TOKİ'den sosyal konut almış, hak sahibi olmuş arkadaşlarımızla bir araya gelip onları dinledik. Masanın bir tarafında onlar, bir tarafında biz vardık. Aynı masa etrafında konuştuk istişare ettik ve onlar için bir şeyler yapmanın mücadelesini verdik. Ben TOKİ'mize, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanımıza teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizle yapılması gereken her türlü desteği vermek için onlar da bir mücadele ortaya koydular. Dün mutlu bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. Ben onlarla birlikte olabilecek mücadeleyi ortaya koydum. Daha önce sizin de sosyal medyada gördüğünüz algı oluşturulmaya çalışılan görüntülerle, dünkü görüntülere baktığınızda samimiyeti ve kardeşliği gördük. Biz milletimizin ne sorunu varsa o sorunun peşinden koşacağız. Sorundan ayrılmayacağız, sorundan kaçınmayacağız ve milletimizi bu manada başıboş bırakmayacağız. Her zaman el ele, gönül gönülle olacağız."

"Biz vatandaşımızın ne sorunu varsa o sorun da milletimizin yanında olacağız"

TOKİ konutları ilgili soruya Kurum, "Biz vatandaşımızın ne sorunu varsa o sorun da milletimizin yanında olacağız. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de bizler 25 yıllık iş hayatımızda iş ahlakımız da milletimize ne söz verdiysek hep o sözleri tutmanın gayreti içerisinde olduk. Bugüne kadar nerede bir afet olsa nerede bir sel olsa biz gittik milletimize söz verdik, sözümüzü tuttuk. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle aynı anlayışla bir araya geldik. Oturup istişare ettik. Yapılabilecek bir iyileştirme var mı, vatandaşlarımızın burada ihtiyaçlarını giderecek bir çalışma var mı? Şeklinde bu anlayışla ortaya koyduk. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Tuzla'daki ve İstanbul'un her noktasındaki kardeşlerimizin mutluluğundan biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL