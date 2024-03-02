Muş Belediyesi 2019-2024 Döneminin Son Toplantısını Gerçekleştirildi

Politika

Muş Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

2019-2024 döneminin son meclis toplantısı yapıldı. AK Parti, HDP ve CHP meclis üyelerinin katıldığı meclis toplantısında Belediye Başkanı Feyat Asya, genel bir değerlendirme yaptı.

Toplantıda konuşan Başkan Asya, 2019-2024 döneminde birlik ve beraberlik içerisinde şehrin inşası ve ihyasında oldukça iyi bir mesafe katedildiğine dikkat çekti.

12 Nisan 2019'da başlamış oldukları süreçle, bu meclisin her türlü desteğini görerek şehrin inşası ve ihyasında oldukça iyi bir mesafe katettiklerini belirten Başkan Asya, "Bu mesafeyi katederken, sizlerle birlikte el birliği, gönül birliği ve ortak akıl birliğiyle hamdolsun bugün sahaya çıktığımızda esnafımız, eşrafımız, gencimiz, yaşlımız, kadınımız, engellimiz kısacası toplumun bütün katmanları çalıştığımıza, güzel işler yaptığımıza şehadet ediyorlar. Rabbim bizi bu şehadetlerine laik etsin ve yaptığımız hizmetleri önce kendi rızasına mahsup daha sonra da insanlarımızın yüzüne tebessüm edilmesine vesile kılsın" dedi.

Şehirde kangren haline gelen sorunları çözüme kavuşturarak bitirme sevinci ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Asya, "Elbette ki her birimizin yaptığı siyaset, hizmet üretmek noktasında ve ortak bir konsensüs oluşturarak, bu mecliste ne parti farkı yapıldı, ne düşünce farkı yapıldı, ne de ideoloji ayrışması yapıldı. Ortak kederimiz, ortak kaderimiz; şehrimiz dedik. Hamdolsun yapmış olduğumuz bütçelerimizi sadece iller bankasına gelen paylar ve hasbelkader kendi öz gelirlerimizle yetinmeyip devletimizin bütün kurumlarının desteğini almak suretiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizatihi Muş'a olan ilgisini fırsata çevirmek suretiyle kangren haline gelen sorunlarımızı bitirmiş, çözmüş olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"HİZMETTE KANAATKARLIK OLMAZ"

2019-2024 yıllarını kapsayan dönem içerisinde hayata geçirilen projelerin birkaçından söz eden Başkan Asya, "Bu şehrin altyapısını bu dönem içerisinde bitirdik. Bu şehrin doğalgazını yüzde yüzüne ulaştırmak, bu dönem içerisinde nasip oldu. Bu şehrin içme suyu projesini, bu dönem içerisinde bitirmiş olduk. Şehrin üstyapısı, sosyal donatı alanlarını, peyzaj çalışmalarını, cadde-sokak, kaldırım düzenlemelerini ve bunlarla birlikte şehirimizin güzel bir ivme kazanmasını içerisinde bulunduran süslemelerimizi bu dönemde bitirdik. Bu dönemde halk ekmek fabrikamızı bitirdik. Bu dönemde güneş enerjisi sistemimizi bitirdik. Bu dönemde en prestijli projelerimizden biri olan kent meydanı ve altındaki oto parkımızı halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Yeterli mi? Asla yetmez. Başlangıçta da dediğimiz gibi; hizmette kanaatimiz olmaz. Hizmette kanaatkarlık olmaz" diye konuştu.

BAŞKAN ASYA, MECLİS ÜYELERİNDEN HELALLİK İSTEDİ

"Daha fazla üretmek, daha fazla çalışmak, bu şehrin eksik ve aksak kalan her türlü hizmetlerine devam etmek adına tekrar bir yola çıkmış bulunmaktayız" vurgusuyla konuşmasını sürdüren Başkan Asya, "Rabbim bizleri sizlere, sizleri bizlerle birlikte kendisine karşı mahçup etmemesi duası ve dileğiyle; 5 yıldır bu mecliste hep yapıcı işler yapmak üzere bir araya gelerek konsensüs sağladığımız siz değerli kardeşlerimin benim üzerimdeki hakkı çoktur. Benim hiçbir hakkım yoktur. Varsa hakkım helali hoş olsun. Sizlerden de ağız birliğiyle helallik diliyorum. Allah sizlerden razı olsun" sözlerini kullandı.

Şehri daha iyi bir noktaya getirebilmek adına yeni dönemde de aynı şiar ve azimle mücadele edeceklerini anlatan Başkan Asya, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dolayısıyla tabi meclisimizin bir kısmında değişiklikler olacak. Gelecek olan arkadaşlarımız ve halkımızın takdiriyle bizlerde geleceksek inşallah, sizlerin kurmuş olduğu bu konsensüs ve bu şehrimize ortak akıl idealiyle, birlikte yürütme şiarıyla daha güzel bir şehrin inşasını sağlamak üzere mücadele edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclis üyeleri dilek ve temennilerini ifade etmek üzere söz aldı. Toplantı meclis üyelerine plaket takdimi ile sona erdi.