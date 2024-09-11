Mustafa Destici'den idam ve terör eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Mustafa Destici'den idam ve terör eleştirisi

Mustafa Destici\'den idam ve terör eleştirisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 2018 yılında idam cezası ile ilgili anayasa değişikliği teklifi verdiğini ve bu konuda çeşitli partilerle görüştüğünü belirterek, bugün idam talep edenlerin o dönemdeki tutumlarının bir samimiyet testi olduğunu ifade etti. Destici, ayrıca Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti üzerinde durarak, Türkiye'nin bu tür olayları ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

11.09.2024 18:23
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "2018 yılında idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim. Bütün gruplarla görüştüm AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP grubuyla dolayısıyla bugün idam diyenler 2018'de imza atmayarak o gün samimiyet testinden sınıfta kaldı" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantı düzenledi. Destici, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin, "Kaybolduğu ilk günden bugüne kadar hep sağ olarak bulunabilmesini ümit ettik. Maalesef evladımızın vahşice katledildiği ortaya çıktı, son derece üzgünüz. Elbette ki olay şu anda hukukta, tüm ayrıntılarıyla araştırılıyor, soruşturuluyor. İtirafçılar var, tutuklananlar var, gözaltında olanlar var. Daha acı olanı, maalesef aile fertlerinin, birinci derece akraba olanların bu işin içinde bulunması. Türkiye artık bu konuyu gündemine almalıdır. 2018 yılında idamla ilgili anayasa değişikliği teklifi verdim ve şimdi 'İdam' diyen bazı partiler ve milletvekilleri var. Bütün gruplarla görüştüm, AK Parti grubuyla, MHPgrubuyla, İYİ Parti grubuyla, CHP grubuyla dolayısıyla bugün idam diyenler, 2018'de imza atmayarak o gün samimiyet testinden sınıfta kaldı" ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan piyade üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a rahmet dileyen Destici, "Her şehit haberinde ailemizden bir ferdini kaybetmiş, evimizden bir cenaze çıkmış gibi sarsılıyoruz. Elbette üzgünüz, elbette kızgınız. Ancak konu, duygularımızla davranmayacağımız kadar, duygularımızla birlikte hareket edemeyeceğimiz kadar ve duygularımızla çözemeyeceğimiz ölçüde kapsamlı ve büyük. Onun için bizim duygularımızı bir kenara bırakarak bu işe bakmamız ve bu işi değerlendirmemiz gerek. Kıymetli kardeşlerim, hiçbir zaman ülkemizde yaşanan terör eylemlerinin nedenlerinin sadece Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklandığını düşünmedik ve bunun böyle olmadığını da biliyoruz. Herkes özellikle hain PKK örneğinde olduğu gibi ilk günden beri yaşananları, hedeflenenleri ve gelişmelerin nereye varacağını gördüler ve görmüşlerdir. Sayısız kez, sayısız vesileyle, her ortamda ifade ettik. PKK'nın bir dış destek olmadan silah, para, erzak ve mühimmat temin etmesi, bunları faaliyet yaptığı bölgelere ulaştırması asla mümkün değildir" diye konuştu.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Orta Doğu'da Osmanlı'nın topraklarını kaybetmesine neden olan sürecin başlangıcından bugüne yaşanmış olan hiçbir hadiseyi, hiçbir çatışmayı açıklayamazsınız. Plan çok basit ve tarafların hiçbiri artık bunu gizleme gereği dahi duymuyorlar. Irak ve Suriye'nin kuzeyini, İran'ın kuzey batısını ve Türkiye'nin güneydoğusunu içine alacak bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Terör örgütünün şehir yapılanmaları, eylemleri, metotları hiçbirimiz için sır değil. Terör örgütünün siyasi milletvekillerine, danışmanlarına, meclis çalışanlarına, mesleki masraflarına her yıl devlet bütçesinden 100 milyonlarca para harcanıyor. Her yıl PKK'nın talimatı ile kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti devletine açıktan savaş ilan etmiş olan PKK'nın uzantısı bir siyasi partiye devlet bütçesinden 100 milyonlarca para veriliyor."

Kaynak: DHA

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